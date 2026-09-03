Нетаньяху посетил Газу и объявил о захвате 60 процентов территории

На фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично посетил сектор Газа и выступил с важным стратегическим заявлением о дальнейшей судьбе военных действий в анклаве. Глава правительства твердо подчеркнул, что армия Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время установила полный контроль над большей частью территории и никогда не отступит с занятых рубежей.

Это откровенное заявление еще больше туманило перспективы ожидаемых международным сообществом переговоров о прекращении огня и выводе войск.

«Это не окончательный показатель»: основные заявления премьер-министра

Осмотрев позиции израильских военных в секторе Газа, Нетаньяху озвучил цифры относительно масштабов операций и достигнутых результатов:

60 процентов территории: «Израиль в настоящее время полностью контролирует 60 процентов сектора Газа, и это не окончательный показатель», — подчеркнул премьер-министр, намекнув, что силы могут еще больше расширить зону контроля;

Ежедневные цели: Было заявлено, что воинские части продолжают планомерные действия по ежедневному уничтожению террористических группировок, представляющих угрозу безопасности страны;

Абсолютный отказ от отступления: Было официально объявлено, что израильские силы ни при каких обстоятельствах не отступят назад и не утратят контроль над занятыми стратегическими позициями и коридорами безопасности.

Перспективы переговоров и долгосрочное военное присутствие

Позиция Нетаньяху о том, что Газа не будет оставлена, ясно показывает намерение Израиля сохранить долгосрочный контроль безопасности над анклавом:

Военные буферные зоны: По мнению экспертов, контролируемая 60-процентная площадь включает в себя стратегические коридоры, приграничные буферные зоны и важные транспортные артерии;

Дипломатический конфликт: План долгосрочного перемирия, выдвигаемый международными посредниками — США, Египтом и Катаром, предусматривал поэтапный вывод израильских войск из сектора. Резкая же риторика Нетаньяху свидетельствует о том, что Тель-Авив не намерен ослаблять военное давление.

Ожидается, что эта жесткая позиция по ситуации в Газе послужит началом новой волны политической напряженности в регионе и еще больше заведет переговорный процесс в тупик.

А как вы считаете, приведет ли решение Израиля не покидать сектор Газа и сохранить контроль к долгосрочной стабильности или же породит новый и еще более ожесточенный очаг вооруженного конфликта на Ближнем Востоке? Оставляйте свои мысли и выводы в комментариях!