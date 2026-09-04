«Люди не стали богаче, но...»: вице-спикер Госдумы о повышении НДС

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«Люди не стали богаче, но...»: вице-спикер Госдумы о повышении НДС

Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации и один из ведущих представителей правящей партии «Единая Россия» Пётр Толстой дал неожиданный и вызвавший большой резонанс в социальных сетях ответ на вопрос о законах, улучшивших уровень жизни граждан страны. В дискуссии с представителем оппозиции политик отнес повышение налога на добавленную стоимость (НДС), а также запрет на иностранные вывески в городах к числу важнейших инициатив, послужащих на благо населения. Данное им объяснение языковым ограничениям привлекло еще больше внимания общественности.

Вопрос Бондаренко и спорный выбор Толстого

Российский политик и член КПРФ Николай Бондаренко обратился к Толстому с прямым вопросом, попросив перечислить «три сильных закона», выдвинутых «Единой Россией», которые действительно «улучшили положение простых граждан»:

  • Увеличение налоговой нагрузки: Толстой в первую очередь указал в качестве шага, сработавшего в пользу граждан, изменения, внесенные в Налоговый кодекс, в том числе повышение ставки НДС, напрямую влияющее на цены товаров и услуг для населения;

  • Ограничения на иностранные вывески: В качестве второй важной инициативы он отметил закон, ограничивающий использование иностранных языков (в основном английского) в торговых точках, наружной рекламе и на вывесках и делающий русскоязычные надписи обязательными.

«Мы не колония»: Столкновение экономической реальности и идеологии

Комментируя то, как закон об ограничении надписей на иностранных языках улучшил жизнь граждан, вице-спикер сделал откровенное и громкое признание:

  • «Люди не стали богаче»: «Люди от этого не разбогатели, но мы больше не чувствуем себя колонией», — подчеркнул Толстой.

Это мнение вызвало бурные споры в социальных сетях и политических кругах. Критики подчеркивают, что в период роста потребительских цен и усиления налогового давления объяснение экономических проблем символическими ограничениями не повышает реальное качество жизни людей. В свою очередь, национально-консервативные круги оценивают подобные решения как необходимый шаг в защите государственного суверенитета и идентичности.

А как вы считаете, действительно ли запрет на вывески на иностранных языках на улицах укрепляет национальную идентичность, или для простого населения важнее всего реальные доходы и доступные цены? Как вы относитесь к оценке повышения налогов как «закона, улучшающего» жизнь граждан? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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