2,1-метровая акула едва не довела рыбака до смерти

·0·Мир
2,1-метровая акула едва не довела рыбака до смерти

Во Флориде 43-летний рыбак, подвергшийся нападению 2,1-метровой акулы, остался жив благодаря оперативной помощи двух медсестер.

Дэвид Дэниел в воскресенье, 23 августа, рыбачил с друзьями на мелководье недалеко от Ки-Уэста. В этот момент акула длиной примерно 2,1 метра напала на него и укусила за верхнюю часть ноги. В результате Дэвид получил серьезную травму, у него открылось сильное артериальное кровотечение.

Находившиеся на соседней лодке медсестры Кортни МакМюррей и Крис Грин незамедлительно припели ему на помощь. Они взяли кровотечение под контроль, приподняли раненую ногу и сообщили в Береговую охрану США.

Дэвид был доставлен по воздуху в Jackson South Medical Center и в ту же ночь прооперирован в экстренном порядке. Два дня спустя ему провели еще одну хирургическую операцию.

Врачи сообщили, что он не сможет ходить в течение 6–8 недель, а также будет нуждаться в комплексной физиотерапии. Дэвид, возможно, не сможет работать несколько месяцев.

Как произошло нападение акулы?

Дэвид ранее заметил плывущую вдоль берега акулу длиной 1,8–2,1 метра. Когда он попытался отплыть от нее, акула изменила направление, двинулась на него, укусила за ногу, а затем отпустила.

Когда Дэвид посмотрел на воду, он увидел, что теряет много крови, и испугался, что умрет от кровопотери на песчаной отмели.

По его словам, этот случай заставил его осознать ценность каждой минуты в жизни. Он отметил, что человек, который в одно мгновение хорошо проводит время с друзьями, в следующую минуту может оказаться перед лицом смертельной опасности.

26 августа Дэвид был выписан из больницы с ногой, защищенной специальной повязкой и ботинком.

Поскольку у него нет медицинской страховки, его друг Робин Корлис запустил благотворительную кампанию на GoFundMe для покрытия расходов на лечение и повседневных нужд. На данный момент на ней собрано 8 836 долларов при целевой сумме в 16 тысяч долларов.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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