Unexpected blow for tourists and new restrictions: What changed in Thailand from September 15?

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Unexpected blow for tourists and new restrictions: What changed in Thailand from September 15?

Королевство Таиланд, являющееся одним из самых популярных туристических центров мира, неожиданно и серьезно пересмотрело порядок пребывания иностранных туристов в стране, введя жесткие ограничения. В соответствии с правительственным постановлением, опубликованным в официальном издании королевства «Royal Gazette» («Королевская газета»), со вторника, 15 сентября, безвизовый режим, действовавший для туристов из 60 государств мира, был сокращен ровно в два раза и установлен на отметке в 30 дней. Данный документ означает официальную отмену масштабного льготного режима на 60 дней, введенного для граждан 93 стран в июле 2024 года.

Теперь туристы из стран, вошедших в этот список, смогут свободно отдыхать на побережье Сиамского залива только в течение одного месяца. Вместе с тем появился новый барьер для тех, кто занимается въездом и выездом через границу (визаран): пересекать сухопутные границы разрешено теперь не более 2 раз в год. Так почему же власти Бангкока приняли такое решение, какова судьба туристов, успевших въехать в страну до 15 сентября, и как работает порядок продления срока еще на один месяц?

Льгота на 60 дней отменена: Детали новых правил

Основные пункты постановления правительства Таиланда:

  • Двукратное сокращение: Срок безвизового въезда в Таиланд в туристических целях для граждан 60 государств снижен с 60 до 30 дней;

  • Отмена постановления 2024 года: Расширенный льготный режим для 93 стран, введенный в июле 2024 года для стимулирования туризма, утратил силу;

  • Вступление решения в силу: Этот порядок, официально опубликованный в издании «Royal Gazette», начал действовать в полном объеме с 15 сентября.

Рубеж 15 сентября: Кто может остаться на 60 дней?

Ключевое значение имеет то, когда туристы прибыли в страну:

  • Прибывшие по старым правилам: Туристы, пересекшие границу Таиланда до 15 сентября, сохраняют право находиться на территории страны в течение ранее установленных полных 60 дней;

  • Прибывшие после 15 сентября: В паспорта всех граждан, ступивших на землю королевства начиная с этой даты, будет проставляться штамп только на 30 дней;

  • Возможность однократного продления: По истечении 30-дневного срока туристы могут официально обратиться в отделения иммиграционной службы Таиланда и еще один раз продлить разрешение (обычно на дополнительные 30 дней).

Жесткий удар по «визарану»: Ограничение на сухопутную границу

Практика долгосрочного проживания в Таиланде с выездами и въездами в соседние государства была ограничена:

  • Всего 2 раза в год: Безвизовый въезд и выезд через сухопутные пограничные пункты (в направлениях Камбоджи, Лаоса, Малайзии или Мьянмы) теперь возможен максимум два раза в один календарный год;

  • Предотвращение нелегального проживания: Посредством этого ограничения власти намерены обуздать поток иностранцев, которые под маской туризма годами живут в стране и занимаются нелегальным трудом;

  • Влияние на туристический бизнес: Тысячи путешественников, планировавших зимовку на пляжах и долгий отдых, теперь будут вынуждены оформлять специальные долгосрочные визы.

Ожидается, что сокращение Таиландом безвизового режима вызовет крупные изменения на азиатском туристическом рынке и напрямую повлияет на распределение туристических пакетов.

А как считаете вы, повлияет ли сокращение правительством Таиланда безвизового срока с 60 до 30 дней и ограничение «визарана» негативно на туристическую привлекательность страны, или же эта мера была необходима для наведения порядка? Достаточен ли для вас 30-дневный срок для путешествий? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важнейшей для любителей путешествий новостью со всеми своими друзьями и близкими, планирующими отдых!

ТаиландБезвизовый режимВизаранRoyal Gazette
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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