Женщина, задержанная по подозрению в краже в США, привлекла всеобщее внимание своим сходством с Дженнифер Лопес!

В американском штате Миннесота полицейское фото 35-летней женщины, арестованной по подозрению в краже аккумуляторов, быстро распространилось в социальных сетях. Однако причиной интереса к снимку стало не преступление, а ее поразительное сходство с известной певицей Дженнифер Лопес.

Снимок женщины, сделанный во время задержания, широко обсуждается в интернете. Пользователи сравнили черты ее лица и общий облик с Дженнифер Лопес, оставив различные шутливые комментарии.

Некоторые интернет-пользователи даже назвали ее «дублером» или двойником знаменитой певицы. Женщина была задержана по подозрению в краже аккумуляторов из магазина. Однако после того, как ее полицейское фото попало в сеть, главной темой обсуждения в соцсетях стало именно сходство с Дженнифер Лопес.

Этот случай в очередной раз показал, как некоторые фотографии могут быстро стать популярными по совершенно неожиданной причине.