Какая страна самая кошатница? Какое государство занимает первое место в рейтинге?
Россия была признана страной с наибольшим количеством домашних кошек в мире. В 59 процентах домохозяйств страны проживает по меньшей мере одна кошка. Этот показатель является самым высоким среди стран, вошедших в рейтинг.
Об этом сообщила аналитическая платформа Индонезии Seasia Stats.
Отмечается, что помимо России, высокая доля домохозяйств, содержащих кошек, зафиксирована также в Румынии, Польше, Латвии и Венгрии.
В настоящее время в Юго-Восточной Азии также наблюдается значительный рост числа владельцев кошек:
Индонезия — 47 процентов;
Филиппины — 43 процента;
Таиланд — 42 процента.
Эксперты связывают эту тенденцию, прежде всего, с урбанизацией и городским образом жизни. Кошки относительно легко адаптируются к небольшим квартирам, не требуют много места и считаются более независимыми животными.
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