Огненная паника в полете: бывший министр устроил неожиданный пожар в самолете

В истории международной авиации произошло парадоксальное чрезвычайное происшествие, которое редко встретишь и которое напоминает кинематографическую драму. Бывший министр транспорта Нидерландов и бывший генеральный директор знаменитой национальной авиакомпании KLM Камю Эйрлингс стал причиной реального пожара на борту самолета компании, которой некогда сам руководил. По данным авторитетного нидерландского портала RTL Nieuws, инцидент произошел в салоне бизнес-класса спустя 5,5 часа после взлета воздушного судна. Причиной чрезвычайной ситуации стал павербанк (внешний аккумулятор), который бывший министр подключил для зарядки своего телефона во время полета.

По словам очевидцев, сначала по салону раздался громкий треск (звук взрыва), после чего над креслом Эйрлингса внезапно взметнулись языки пламени. Благодаря молниеносной реакции и профессионализму членов экипажа, проявленным за считанные секунды, пожар удалось оперативно потушить, не дав ему распространиться по салону, а бывший гендиректор отделался легкими травмами. Самое интересное, что по правилам KLM, хотя павербанки разрешено проносить в ручной клади, их категорически запрещено использовать для зарядки устройств внутри самолета — эти правила действовали и в те годы, когда сам Эйрлингс находился у руководства.

Каким же образом бывший глава авиакомпании нарушил строгий регламент безопасности, который сам же и утверждал, почему литий-ионные батареи взрываются на высоте и какие новые запреты будут введены в авиации после этого громкого инцидента?

«Громкий треск, языки пламени и 5,5 часа полета»: подробности пожара на борту

Основные свидетельства и факты чрезвычайного происшествия в воздухе:

Статус ответственного лица: Пассажир в эпицентре событий — бывший министр транспорта Нидерландов и экс-генеральный директор KLM Камю Eyrlings;

Место и время полета: Пожар начался в салоне бизнес-класса ровно через 5,5 часа после взлета лайнера;

Механизм возгорания: Находившийся в процессе зарядки смартфона павербанк сначала с громким треском взорвался, после чего пространство вокруг кресла охватило пламя;

Оперативность экипажа: Стюардессы и пилоты незамедлительно применили специальные средства пожаротушения и ликвидировали огонь за несколько секунд;

Фактор нарушения правил: Согласно требованиям KLM, использование павербанка во время полета самолета строго запрещено, и бывший руководитель открыто нарушил основной протокол собственной компании;

Легкие телесные повреждения: Эйрлингс получил легкие ожоги во время сдерживания пламени и отбрасывания опасного устройства.

Чрезвычайное происшествие на воздушном судне: показатели рейса KLM и инцидента с Эйрлингсом

Оперативные подробности инцидента и сопоставление авиационных правил:

Показатели и критерии Официальный регламент и факты Участник инцидента Бывший министр транспорта Нидерландов, экс-глава KLM Камю Эйрлингс Место происшествия Салон бизнес-класса самолета KLM Время возгорания Спустя 5,5 часа после начала полета Причина пожара Неисправный внешний аккумулятор (павербанк), подключенный к смартфону Правило безопасности KLM Проносить павербанк в салон разрешено, но использовать категорически запрещено Статус нарушения Бывший гендиректор нарушил внутренний распорядок собственной компании Последствия и травмы Пожар был быстро потушен экипажем; Эйрлингс получил легкие телесные повреждения

Экспертиза авиационной безопасности: почему павербанки превращаются в бомбы на высоте?

Выводы авиаэкспертов и инженеров по международной безопасности:

Тепловой разгон (Thermal Runaway): При изменении давления и температуры литий-ионные батареи могут подвергнуться внутреннему короткому замыканию; нагретый во время подачи питания аккумулятор вступает в реакцию с кислородом, создавая пламя взрывного характера;

Требование переноса из багажа в салон: Согласно международным авиационным правилам, сдавать павербанки в багажное отделение категорически запрещено, поскольку в случае возникновения там пожара экипаж не сможет его увидеть, что может привести к катастрофе самолета;

Зачем нужен запрет на использование? Причина запрета на их подключение к электросети в салоне самолета заключается в том, чтобы искусственно не усиливать реакцию нагрева и свести риск взрыва к нулю;

Пример и ответственность: Пренебрежение простым правилом со стороны человека, занимавшего столь высокий пост, показало, что контроль соблюдения протоколов безопасности на воздушных судах должен быть одинаково строгим для всех, независимо от должности и статуса.

Это чрезвычайное происшествие с участием Камю Эйрлингса в очередной раз доказало всему миру, в какую страшную угрозу в воздухе могут превратиться современные гаджеты и зарядные устройства.

А по вашему мнению, нужно ли еще больше ужесточить контроль над запретами на использование павербанков в самолетах (например, опечатывать их перед полетом)? Приходилось ли вам использовать внешние аккумуляторы для зарядки телефона во время полета? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим предупреждающим сообщением, жизненно важным для всех авиапутешественников, с вашими близкими!