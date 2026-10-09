В Танзании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 28 человек

В Танзании по меньшей мере 28 человек погибли в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика, перевозившего древесину. После столкновения в автобусе вспыхнул пожар, транспортное средство полностью сгорело. Об этом сообщает издание Associated Press.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября в районе Мкамбарани в области Морогоро, на автодороге Морогоро — Дар-эс-Салам. Автобус, следовавший из Дар-эс-Салама в город Мбея, столкнулся с ехавшим во встречном направлении грузовиком с древесиной.

По предварительным данным, водитель грузовика, направлявшегося из города Иринга в Дар-эс-Салам, попытался совершить обгон других транспортных средств. Однако во время маневра произошло столкновение с автобусом.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника пожарно-спасательной службы области Морогоро Джозеф Мвасабеджа, 27 погибших были пассажирами автобуса, еще один находился в грузовике.

В результате инцидента есть и пострадавшие. Некоторые из них доставлены в больницу, однако в первоначальных сообщениях окончательное число раненых не уточнялось. Ожидается проведение дополнительных экспертиз для опознания некоторых из погибших.