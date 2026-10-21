На сколько вырос государственный долг США за два месяца?

·0·Мир
На сколько вырос государственный долг США за два месяца?

Общий государственный долг США в середине октября 2026 года приблизился к 40,4 триллиона долларов. Это означает, что данный показатель вырос примерно на 400 миллиардов долларов после исторического пика в 40 триллионов долларов, зафиксированного 19 августа. Об этом сообщается со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Рост объема задолженности связан с расходами федерального правительства и дефицитом бюджета. Из-за того, что государственные расходы в США превышают доходы, правительство вынуждено покрывать нехватку средств за счет заимствований.

Еще одним важным аспектом проблемы является увеличение процентных выплат по государственному долгу. В 2026 финансовом году дефицит федерального бюджета США достиг почти 2 триллионов долларов, а расходы на обслуживание государственного долга выросли до рекордного уровня.

Экономисты выражают обеспокоенность тем, что рост государственного долга в долгосрочной перспективе может оказать давление на финансовую стабильность страны. Важным показателем также является соотношение объема долга к валовому внутреннему продукту: по некоторым прогнозам, в следующее десятилетие это соотношение может приблизиться к 120 процентам.

Институт мировой экономики имени Петерсона и другие финансовые аналитические центры подчеркивают, что при отсутствии серьезных изменений в государственных расходах и налоговой политике вероятность дальнейшего роста долга США высока. Однако для того, чтобы приводить цифру о достижении долгом отметки в 50 trillion долларов через шесть лет в качестве точно подтвержденного прогноза, требуются дополнительные источники.

госдолг СШАМинистерство финансовИнститут мировой экономики ПетерсонаФедеральный бюджет
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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