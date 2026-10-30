«Атомная бомба для нас — игрушка»: Иран может создать ядерное оружие за 48 часов...

·0·Мир
«Атомная бомба для нас — игрушка»: Иран может создать ядерное оружие за 48 часов...

Известный иранский государственный деятель и политик Мохаммад Джавад Лариджани привлек внимание международного сообщества очередным резким и сенсационным заявлением о ядерном потенциале страны. Лариджани, бывший советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявил, что ядерная промышленность Ирана значительно опережает его региональных и глобальных конкурентов — Пакистан, Индию и Израиль.

Он подчеркнул, что создание и производство атомной бомбы сегодня стало для Тегерана простым процессом, не представляющим никаких технических или научных трудностей.

«Достаточно 1-2 недель или 48 часов»: каков технический потенциал?

Джавад Лариджани раскрыл, что научная база Ирана уже обладает полной боевой готовностью:

  • Краткосрочный рывок: По словам политика, если будет принято политическое решение, Иран способен подготовить полноценное атомное оружие всего за 1–2 недели или даже за 24–48 часов;

  • Промышленное превосходство: Лариджани утверждает, что Иран обладает более передовой системой в области ядерных технологий, мощностей по обогащению и научного кадрового потенциала, чем его соседи, официально имеющие статус ядерной державы, и Израиль.

«Мы просто не хотим»: новая доктрина Тегерана

Этим заявлением Лариджани выдвигает новую и опасную теорию во внешней политике Ирана:

  • Философия сознательного отказа: Согласно ей, несмотря на то, что страна достигла уровня, когда до ядерного оружия остался один шаг, существует религиозная фетва верховного лидера о нелегализации его в качестве оружия. То есть отсутствие бомбы объясняется не отсутствием возможности, а тем, что Тегеран сознательно «просто не хочет» этого;

  • Критика международных ограничений: Политик жестко раскритиковал «Ядерную сделку» 2015 года (СВПД), подчеркнув необходимость официального признания Ирана членом мирового «ядерного клуба», в противном случае — целесообразность приостановки участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Инструмент давления и сдерживания

По мнению международных военно-политических аналитиков, подобные радикальные заявления высокопоставленных политиков, таких как Лариджани, служат нескольким геополитическим целям:

  • Предупреждение Израилю и Западу: На фоне острых военных противостояний на Ближнем Востоке Тегеран посредством таких высказываний реализует политику ядерного сдерживания (deterrence) против своих оппонентов;

  • Преимущество в дипломатических переговорах: Сокращение времени, необходимого для создания атомной бомбы, используется как инструмент постоянного психологического давления для смягчения западных санкций и достижения превосходства в будущих политических торгах.

Заявления иранской стороны о преодолении технических барьеров для создания атомной бомбы становятся серьезным фактором, вынуждающим к коренному пересмотру системы безопасности на Ближнем Востоке.

Мохаммад Джавад ЛариджаниЯдерная программа ИранаАятолла Али ХаменеиСВПД
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...«Или ядерное топливо, или военный конфликт!»: США выдвинули Тегерану жесткий ультиматум...14 сентября 08:31В Японии отзывают 16 тысяч игрушек, способных стрелять настоящими патронамиВ Японии отзывают 16 тысяч игрушек, способных стрелять настоящими патронами23 октября 10:29Президент Ирана Масуд Пезешкиан нанес резкий удар по международному лицемерию (видео)Президент Ирана Масуд Пезешкиан нанес резкий удар по международному лицемерию (видео)24 сентября 17:48Пезешкиан выступил с экстренным предложением к США — ядерные дебаты в ООН и ответ Белого домаПезешкиан выступил с экстренным предложением к США — ядерные дебаты в ООН и ответ Белого дома25 сентября 08:55США подготовили план применения «матери» всех бомб против ИранаСША подготовили план применения «матери» всех бомб против Ирана16 октября 19:19Восстание практиков: крупнейший гигант США вышел из атомного проекта Билла ГейтсаВосстание практиков: крупнейший гигант США вышел из атомного проекта Билла Гейтса22 сентября 08:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества