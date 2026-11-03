Персидский залив на пороге войны: союзники США готовятся к удару по Ирану

Ближневосточный регион находится на пороге очередного масштабного военного конфликта. Ведущие арабские государства Персидского залива начали экстренную подготовку к возможному возобновлению полномасштабных военных действий между США и Ираном.

Как сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, ключевые союзники Вашингтона в регионе — в частности, Катар и Объединенные Арабские Эмираты — предполагают, что масштабная военная операция Пентагона против Ирана может начаться уже на этой неделе.

Чрезвычайные меры безопасности в регионе: учения и онлайн-обучение

Из-за угрозы эскалации ситуации страны региона повысили меры безопасности до максимального уровня:

Экстренные учения в Катаре и ОАЭ: На ключевых транспортных узлах обеих стран, включая крупные международные аэропорты, проводятся срочные учения сил безопасности и гражданской обороны;

Онлайн-обучение в Саудовской Аравии: В качестве меры предосторожности занятия в школах на территории королевства переведены в дистанционный (онлайн) формат;

Отмена международных мероприятий: Участники крупной международной энергетической конференции, проходящей в Абу-Даби, по рекомендации местных властей досрочно завершают свои визиты и покидают страну.

Главные опасения арабских монархий и предупреждение Тегерану

Основная тревога стран Залива связана с возможными ответными ударами со стороны Ирана:

Угроза инфраструктуре: Выражается серьезная обеспокоенность тем, что в ответ на атаку США иранские ракеты и дроны могут нанести удары по экономическим, нефтегазовым и важным гражданским объектам соседних арабских стран;

Жесткий ультиматум: Некоторые арабские государства уже успели заранее предупредить Тегеран: если их территориальная инфраструктура подвергнется нападению, они оставляют за собой право на военный ответ — самостоятельно или совместно с союзниками.

Переговоры в тупике и заявление Трампа

Геополитическое напряжение достигло пика из-за остановки дипломатических каналов:

Неэффективность диалога: Как отмечает The Wall Street Journal, закрытые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, проводимые при посредничестве Катара, на данный момент зашли в тупик;

Реакция Белого дома: Ранее Дональд Трамп в интервью изданию Axios заявлял, что США «не спешат» принимать решения по новым атакам и что диалог «идет хорошо».

Тем не менее, чрезвычайные меры безопасности и военные приготовления в регионе свидетельствуют о том, что стороны готовятся к самому опасному сценарию.