В США — 6%, а у нас: какую часть заработка узбекистанцы тратят на еду?

Население Узбекистана тратит значительную часть своих потребительских расходов — в среднем 44,8 процента (в округлении около 45 процентов) — исключительно на повседневные продукты питания. Это подтверждает глобальная рейтинговая карта, составленная на основе исследований Министерства сельского хозяйства США (УСДА Экономик Ресеарч Сервике).

Согласно представленной инфографике, Узбекистан занимает 7-е место в списке 10 стран мира, где на продукты питания выделяется самая большая доля семейного бюджета. Примечательно, что национальная статистика фиксирует еще более серьезный показатель: по данным внутренних обследований домохозяйств Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, на практике эта цифра может достигать 56,5 процента расходов.

Что говорит закон Энгеля и почему это важный показатель?

В экономической науке существует известный закон Энгеля, который считается главным критерием при оценке реального уровня благосостояния населения:

Соотношение доходов и «желудка»: Чем ниже реальный доход семьи или общества, тем выше процент бюджета, который уходит на еду и продукты;

Ограничение развития: По мере роста доходов доля расходов на питание резко снижается, а высвободившиеся средства направляются на образование детей, качественное здравоохранение, путешествия, личный комфорт и сбережения на будущее;

Риск инфляции: Высокие расходы на продукты питания означают, что население страны крайне чувствительно и уязвимо к изменениям рыночных цен и продовольственной инфляции.

Ситуация в мире: резкий контраст с развитыми странами

Данные расчеты включают только продукты, приобретаемые для домашнего потребления, и не учитывают расходы на рестораны, кафе, алкогольные напитки и табачные изделия:

ТОП-10 стран, тратящих больше всего денег на еду (согласно инфографике): Нигерия — 56% Мьянма — 55% Лаос — 54% Кения — 49% Туркменистан — 46% Танзания — 46% Узбекистан — 45% (точнее 44,8%) Камерун — 43% Кот-д'Ивуар — 43% Казахстан — 42% (точнее 41,7%)

Показатели соседей и развитых стран: СНГ и близлежащие страны: Украина — 42% (41,6%), Беларусь — 30,6% , Россия — 26% (25,7%), Турция — 22% ; Ведущие экономики: Население США тратит на еду всего 6% своих расходов. В Великобритании и Ирландии этот показатель составляет 8% , в Германии и Норвегии — 12% , а во Франции и Японии — 13% и 16% соответственно.



Эксперты подчеркивают, что главным фактором повышения благосостояния населения в Узбекистане является обеспечение роста реальных доходов граждан и усиление внутренней конкуренции, гарантирующей стабильность цен на продовольственном рынке.