В казахстанском городе Тараз был разрушен памятник на месте захоронения 72 неизвестных солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Начаты поисковые работы по установлению личностей лиц, совершивших акт вандализма. Об этом сообщает Nur.kz.

Сообщается, что 18 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что на кладбище в микрорайоне Карасу города Тараз был разрушен памятник. На этой территории захоронены 72 неизвестных солдата, скончавшихся от ран в эвакуационных госпиталях в годы войны.

Отмечается, что памятник был вновь открыт 15 октября 2026 года после масштабных ремонтных и благоустроительных работ. Работы проводились при сотрудничестве акимата города Тараз и Генерального консульства России в Алматы.

Акимат Жамбылской области подтвердил инцидент и сообщил, что аким области Ербол Карашукеев поручил взять ситуацию под особый контроль. Восстановление памятника также взято под контроль.

Департамент полиции Жамбылской области сообщил, что по факту осквернения памятника возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию правонарушителей.

20 ноября поступило сообщение о том, что памятник был полностью восстановлен. Однако расследование по установлению лиц, совершивших его разрушение, продолжается.