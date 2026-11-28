В американском штате Флорида 18 человек почувствовали недомогание после праздничного обеда, организованного по случаю Дня благодарения. 15 из них были доставлены в больницу. Из-за инцидента экстренные службы объявили ситуацию, связанную с массовым поражением людей. Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что происшествие случилось 25 ноября в городе Дорал, округ Майами-Дейд. Сеть медицинских центров Leon Medical Centres организовала ежегодный праздничный обед для своих сотрудников. Стол был накрыт в головном офисе компании, а блюда были доставлены сторонней кейтеринговой службой.

Вскоре после обеда у некоторых сотрудников появились проблемы с желудочно-кишечным трактом. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб округа Майами-Дейд. По предварительным данным, всего недомогание почувствовали 18 человек, 15 из которых были доставлены в местные больницы.

Из-за большого количества пострадавших инциденту был присвоен статус чрезвычайной ситуации с массовыми жертвами третьего уровня. Это означает необходимость привлечения нескольких медицинских учреждений и дополнительных сил скорой помощи.

Компания Leon Medical Centres выступила с заявлением по поводу случившегося, сообщив, что у некоторых сотрудников после обеда наблюдались симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта и им была оказана медицинская помощь. Компания заявила, что сотрудничает с организацией, доставившей еду, для выяснения причин отравления.

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Также компания подчеркнула, что инцидент произошел только в головном офисе и не затронул пациентов в учреждениях, где она оказывает медицинские услуги.

На данный момент дополнительная информация о состоянии здоровья пострадавших и о том, что именно стало причиной отравления, не поступала. Расследование продолжается.