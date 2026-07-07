В Юнусабаде задержан 17-летний наркокурьер

В Юнусабадском районе города Ташкента в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, был задержан 17-летний юноша.

По предварительным данным, он подозревается в скрытом распространении наркотических средств. В ходе проверки у него было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 42 свертка с наркотическим веществом, подготовленных к продаже.

В настоящее время назначена экспертиза для установления вида и количества изъятых веществ. Также ведется расследование с целью выяснения того, как юноша был вовлечен в эту незаконную деятельность, у кого он приобретал наркотики и кому должен был их передать.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Правоохранительные органы заявили, что оперативные мероприятия по борьбе с торговлей наркотиками и их незаконным оборотом продолжаются на постоянной основе.