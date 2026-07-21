В Ташкенте курьер был избит за то, что задел автомобиль BYD

В Ташкенте конфликт между водителем автомобиля BYD и курьером на скутере вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. После того как видео инцидента распространилось в сети, в отношении водителя были приняты законные меры. Об этом сообщили в ГУВД города Ташкента.

Согласно информации, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июля на перекрестке «Ватан» в Учтепинском районе. Сначала между водителем скутера и водителем автомобиля BYD возник спор, связанный с правилами дорожного движения.

По словам водителя, курьер проявил невнимательность во время движения, из-за чего возникла угроза столкновения. Однако дорожно-транспортного происшествия не произошло.

После этого между сторонами началась словесная перепалка. Водитель признался, что в порыве гнева один раз ударил курьера. Позже он выразил сожаление о содеянном и публично извинился перед пострадавшим и очевидцами происшествия.

Он пояснил, что в момент инцидента управлял не своим автомобилем, а машиной знакомого. Поэтому, опасаясь возможного повреждения транспортного средства, он не смог сдержать эмоции.

«Поддавшись гневу, я поступил неправильно. За этот поступок я искренне прошу прощения как у курьера, так и у всех людей, ставших свидетелями этой ситуации», — сказал водитель.

По данным ГУВД Ташкента, по данному факту в отношении водителя были оформлены документы на основании соответствующих статей Кодекса об административной ответственности. Собранные материалы направлены в районный суд для принятия законного решения.