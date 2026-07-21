«Санджик» сделал пересадку волос в тюрьме?

В социальных сетях широко обсуждаются слухи о том, что блогер Санжар Каримов, известный под псевдонимом «Реал Санджик», якобы прошел процедуру по пересадке волос, находясь в заключении. Адвокаты блогера выступили с официальным заявлением по этому поводу.

Как выяснилось, на предыдущих судебных заседаниях Санжар Каримов появлялся в головном уборе, а его волосы были коротко подстрижены в соответствии с внутренним распорядком тюрьмы. Однако 29 июня на апелляционном процессе в Ташкентском городском суде по уголовным делам он появился без головного убора, что привлекло внимание общественности.

На кадрах с судебного заседания видно, что линия роста волос в лобной части головы блогера выглядит иначе, что породило различные домыслы в социальных сетях. Некоторые пользователи связали это с тем, что в тюрьме ему якобы провели операцию по пересадке волос.

Однако защитник Санжара Каримова Мансур Абдураимов опроверг эти предположения. По его словам, блогер сделал процедуру по пересадке волос задолго до заключения, примерно год назад, находясь за границей.

Адвокат подчеркнул, что из-за короткой стрижки в тюрьме ранее пересаженные волосы стали более заметны. Именно поэтому в социальных сетях распространились неверные выводы.

«Санжар не делал пересадку волос в тюрьме, да и возможности такой нет. Его главная цель — не внешний вид, а достижение справедливости по его делу и освобождение», — заявил адвокат.

Эту информацию подтвердил и другой защитник блогера Ойбек Ашуров. По его словам, Санжар Каримов в исправительном учреждении соблюдает установленные правила внутреннего распорядка, как и все остальные заключенные.