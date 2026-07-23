В Кашкадарье невестка, не выдержав издевательств свекрови, покончила с собой

·71·Общество
В Кашкадарье невестка, не выдержав издевательств свекрови, покончила с собой

Трагический инцидент, произошедший в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, привлек внимание общественности. Согласно приговору суда, невестка, долгое время подвергавшаяся физическому и психологическому давлению со стороны свекрови, в конечном итоге покончила с собой. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

В материалах суда отмечается, что 47-летняя женщина с 2022 года по октябрь 2025 года систематически оскорбляла свою невестку, неоднократно избивала ее и выгоняла из дома. Также установлено, что она постоянно оказывала на невестку психологическое давление под различными предлогами.

В ходе следствия выяснилось, что свекровь ограничивала общение невестки с родителями и не разрешала ей пользоваться телефоном. В отдельных случаях она таскала невестку за волосы, волочила по улице, наносила удары по лицу и различным частям тела, причиняя телесные повреждения.

Согласно информации, 2 октября 2025 года невестка покончила с собой в сарае во дворе дома, где проживала. По заключению следствия, причиной такого решения стало длительное физическое и психологическое давление.

В результате рассмотрения дела в Чиракчинском районном суде по уголовным делам свекровь была признана виновной в доведении невестки до самоубийства.

Суд, применив пункт «а» части второй статьи 103 и статью 57 Уголовного кодекса, назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Это дело еще раз показало, к каким тяжелым последствиям могут привести насилие в семье и постоянное психологическое давление.

КашкадарьяЧиракчиАзиз Обидов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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