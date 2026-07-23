В Зааминском районе дело об алиментах завершилось примирением сторон

·34·Общество
В Зааминском районе дело об алиментах завершилось примирением сторон

Практические меры, направленные на восстановление семейных отношений в процессе исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов, принятые государственными исполнителями Зааминского районного отдела Бюро принудительного исполнения, принесли свои результаты.

В ходе исполнительных действий государственные исполнители провели отдельные беседы с супругами, в ходе которых были даны подробные разъяснения о святости семьи, интересах детей и важности сохранения здоровой семейной атмосферы.

В результате проведенных диалогов и мероприятий по примирению стороны пришли к взаимному согласию, семья была сохранена, а исполнительное производство о взыскании алиментов было прекращено в положительном ключе.

В деятельности Бюро принудительного исполнения, наряду с обеспечением исполнения судебных актов, одной из важных задач является сохранение семей и содействие воспитанию детей в полноценной семье. Подобные примирения имеют важное значение не только для одной семьи, но и для стабильности общества и будущего детей.

Бюро принудительного исполнения и впредь будет последовательно продолжать работу, направленную на решение семейных споров путем примирения, усиление разъяснительной работы по исполнительным документам об алиментах и сохранение семей.

ЗоминБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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