Подозрительный сверток, брошенный рядом с рыбаками, вызвал обсуждения в социальных сетях

·67·Общество
Подозрительный сверток, брошенный рядом с рыбаками, вызвал обсуждения в социальных сетях

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен подозрительный сверток, брошенный рядом с гражданами, ловившими рыбу под мостом. Когда завернутый в ткань узел открыли, внутри обнаружили замок и куклу, пронзенную различными предметами. Это вызвало множество догадок и споров среди пользователей сети.

На кадрах видно, что инцидент произошел под большим мостом. В то время как 3–4 человека рыбачили на берегу реки, неизвестный сбросил сверху сверток, завернутый в ткань. По воле случая узел упал прямо рядом с рыбаками.

Граждане, открывшие сверток, были шокированы, увидев внутри замок и куклу с воткнутыми в нее предметами. Некоторые пользователи соцсетей расценили это как «колдовской атрибут», в то время как другие утверждают, что это может быть просто постановочная сцена или видео, снятое ради привлечения внимания. На данный момент официальной информации по поводу данного инцидента не поступало.

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