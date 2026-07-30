В Сырдарье задержан руководитель «сув таъминоти»: взятка за «списание» долга

·59·Общество
В Сырдарье задержан руководитель «сув таъминоти»: взятка за «списание» долга

В Баяутском районе Сырдарьинской области пресечены противоправные действия должностных лиц сферы водоснабжения. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре, начальник Баяутского районного филиала АО «Сирдарё сув таъминоти» и бригадир были задержаны с поличным при получении взятки от гражданина.

Zamin.uz сообщает подробности этого коррупционного преступления, личности подозреваемых и принятые в отношении них меры.

Незаконная сделка: деньги за «списание» долга в 3,5 миллиона

По данным следствия, начальник филиала У.У. и бригадир подразделения аварийно-ремонтной службы А.П., вступив в предварительный сговор, пообещали в рамках своих полномочий ликвидировать задолженность по питьевой воде в размере 3,5 миллиона сумов, числящуюся за ранее проданной квартирой гражданина Д.О. Взамен они потребовали от гражданина денежные средства в размере 1,8 миллиона сумов.

Предполагалось, что в результате данной незаконной сделки средства, которые должны были поступить в государственный бюджет, будут разграблены и послужат частью коррупционной системы.

Оперативное мероприятие и задержание: взятка в служебном кабинете

Данная незаконная деятельность находилась под контролем сотрудников Баяутского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и других правоохранительных органов. В ходе проведенного оперативного мероприятия начальник филиала У.У. был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении от гражданина оговоренных 1,8 миллиона сумов.

В ходе операции обработанные химическим веществом денежные средства и другие документы, изъятые у подозреваемых, были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Уголовное дело и фигуранты следствия

По данному факту в отношении подозреваемых А.П. и У.У. возбуждено уголовное дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Данные меры, реализуемые в рамках борьбы с коррупцией, направлены на обеспечение верховенства закона в регионе и защиту государственных средств. Стоит отметить, что бригадир А.П., несмотря на то, что ранее был судим за аналогичные деяния, вновь встал на путь преступления. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Основные факты по коррупционному преступлению в Баяуте

Аспект / Критерий

Подробности

Место

Баяутский район, Сырдарьинская область

Предприятие

Филиал АО «Сирдарё сув таъминоти»

Подозреваемые

У.У. (Начальник филиала), А.П. (Бригадир)

Сумма задолженности

3 500 000 сумов

Требуемая взятка

1 800 000 сумов

Место задержания

Служебный кабинет начальника филиала

Статья Уголовного кодекса

Статья 210 (Получение взятки)

Прошлое бригадира

Ранее судим

Задержание руководителей системы водоснабжения и попытка хищения государственных средств — это важное событие, о котором должен знать каждый гражданин.

Немедленно перешлите эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в группы местных жителей!

А как вы думаете, какие меры нужно принять для искоренения коррупции в системе водоснабжения? Кто несет ответственность за повторное назначение судимого лица на руководящую должность? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

СырдарьяБаяутСырдарё Сув ТаъминотиУзбекистанZamin.uz
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)Сегодня, 04:24Радостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продленРадостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продленВчера, 22:25«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную сумму«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную суммуВчера, 21:21В Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невестыВ Жомбое официальные лица прокомментировали жестокое избиение невестыВчера, 21:18В Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детейВ Андижане уволили воспитательницу частного детского сада, оскорблявшую детейВчера, 17:45Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%Хорошая новость для этих учителей: за сертификат B+ выплачивается надбавка в размере 15%Вчера, 15:45
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике