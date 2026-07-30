В Сырдарье задержан руководитель «сув таъминоти»: взятка за «списание» долга
В Баяутском районе Сырдарьинской области пресечены противоправные действия должностных лиц сферы водоснабжения. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре, начальник Баяутского районного филиала АО «Сирдарё сув таъминоти» и бригадир были задержаны с поличным при получении взятки от гражданина.
Zamin.uz сообщает подробности этого коррупционного преступления, личности подозреваемых и принятые в отношении них меры.
Незаконная сделка: деньги за «списание» долга в 3,5 миллиона
По данным следствия, начальник филиала У.У. и бригадир подразделения аварийно-ремонтной службы А.П., вступив в предварительный сговор, пообещали в рамках своих полномочий ликвидировать задолженность по питьевой воде в размере 3,5 миллиона сумов, числящуюся за ранее проданной квартирой гражданина Д.О. Взамен они потребовали от гражданина денежные средства в размере 1,8 миллиона сумов.
Предполагалось, что в результате данной незаконной сделки средства, которые должны были поступить в государственный бюджет, будут разграблены и послужат частью коррупционной системы.
Оперативное мероприятие и задержание: взятка в служебном кабинете
Данная незаконная деятельность находилась под контролем сотрудников Баяутского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и других правоохранительных органов. В ходе проведенного оперативного мероприятия начальник филиала У.У. был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении от гражданина оговоренных 1,8 миллиона сумов.
В ходе операции обработанные химическим веществом денежные средства и другие документы, изъятые у подозреваемых, были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Уголовное дело и фигуранты следствия
По данному факту в отношении подозреваемых А.П. и У.У. возбуждено уголовное дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Данные меры, реализуемые в рамках борьбы с коррупцией, направлены на обеспечение верховенства закона в регионе и защиту государственных средств. Стоит отметить, что бригадир А.П., несмотря на то, что ранее был судим за аналогичные деяния, вновь встал на путь преступления. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Основные факты по коррупционному преступлению в Баяуте
Аспект / Критерий
Подробности
Место
Баяутский район, Сырдарьинская область
Предприятие
Филиал АО «Сирдарё сув таъминоти»
Подозреваемые
У.У. (Начальник филиала), А.П. (Бригадир)
Сумма задолженности
3 500 000 сумов
Требуемая взятка
1 800 000 сумов
Место задержания
Служебный кабинет начальника филиала
Статья Уголовного кодекса
Статья 210 (Получение взятки)
Прошлое бригадира
Ранее судим
Задержание руководителей системы водоснабжения и попытка хищения государственных средств — это важное событие, о котором должен знать каждый гражданин.
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