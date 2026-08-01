В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»

В Учкуприкском районе Ферганской области в результате несчастного случая во время хашара погиб сотрудник центра социальных услуг «Инсон» Тохиржон Джураев. Об этом сообщили в Национальном агентстве социальной защиты.

Инцидент произошел 29 июля во время хашара, проводимого на территории района. Сообщается, что решением хокимията к хашару были привлечены представители «махаллинской семерки».

В ходе хашара наемные работники использовали специальный инструмент для покоса травы. Во время процесса у устройства сломался нож и вонзился в живот стоявшего неподалеку сотрудника Учкуприкского районного центра социальных услуг «Инсон» Тохиржона Джураева.

Получивший тяжелое ранение сотрудник скончался, несмотря на медицинскую помощь, оказанную врачам.

Национальное агентство социальной защиты выразило соболезнования членам семьи и близким покойного, а также заявило, что его семья будет находиться под постоянным вниманием и получит необходимую социальную помощь.

В агентстве отметили, что по данному факту будут изучены вопросы соблюдения требований охраны труда, привлечения сотрудников к работам, не входящим в их служебные обязанности, а также ответственности должностных лиц. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.