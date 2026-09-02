Ваш ребенок идет в школу? Не забудьте сказать ему эти 6 слов!

В преддверии начала нового учебного года в ранец ребенка, помимо учебников и тетрадей, нужно положить еще одну важную вещь. Это — вера и поддержка родителей.

Для ребенка, стоящего на пороге школы, первые шаги, новая среда, отношения с учителями и одноклассниками имеют огромное значение. Поэтому несколько простых слов, услышанных ребенком перед школой, могут повлиять на то, как он будет вести себя в течение всего учебного года.

Самое главное, что эти слова — не упрек и не требование. Они дают ребенку ощущение: «Ты не одинок, я на твоей стороне».

1. «Не бойся задавать вопросы»

Ребенок не обязан знать все. Спросить о том, чего не понял — это не повод для стыда, напротив, это важнейшая часть обучения.

Если родители учат ребенка не бояться задавать вопросы, он будет активнее как на уроках, так и в жизни.

«Если чего-то не понял — обязательно спроси. Задавать вопросы — это не значит не знать, это значит стремиться узнать».

2. «Оценка показывает твои старания»

Иногда, как бы ребенок ни старался, он может не достичь ожидаемого результата. В такой ситуации оценивание его только по отметкам может снизить уверенность ребенка в себе.

Важно объяснить ребенку, что наряду с результатом ценится также старание, стремление и труд.

Главная задача родителей — перед тем как спросить «Почему не 5?», поинтересоваться: «Сколько усилий ты приложил для этого?»

3. «Не бойся совершать ошибки»

Школа — это не место, где нельзя ошибаться. Напротив, ребенок учится именно через свои ошибки.

Неправильный ответ, нерешенная задача или ошибка в задании не делают его неспособным.

Нужно объяснить ребенку, что ошибка — это не поражение, а опыт для следующей попытки.

4. «Если тебя обижают, скажи мне»

Ребенок не обязан самостоятельно решать абсолютно любые проблемы, с которыми он сталкивается в школе.

Если кто-то оскорбляет его, дразнит, пугает или заставляет чувствовать себя неуютно, он должен знать, что может рассказать об этом родителям.

Самое главное — когда ребенок говорит об этом, нельзя сразу обвинять его или преуменьшать его проблему.

5. «Не дразни других»

В классе учатся дети с самыми разными характерами, способностями и интересами.

Легко смеяться над чьей-то внешностью, одеждой, оценкой, речью или ошибкой. Но такая «шутка» может больно ранить другого ребенка.

Поэтому ребенку нужно усвоить простые правила:

не унижать других;

не дразнить более слабых детей;

не смеяться над чужими ошибками;

при необходимости — помогать.

6. «Не сравнивай себя с другими»

Кто-то в классе силен в математике, кто-то в изучении языков, а кто-то одарен в спорте или творчестве.

У каждого ребенка свой темп.

Поэтому вместо сравнений в духе «У Васи оценка 5, а почему ты получил 4?», полезнее сравнить сегодняшний результат ребенка с его вчерашними достижениями.

Подготовка к школе заключается не только в покупке портфеля

Перед началом учебного года родители часто готовят форму, книги, тетради и другие школьные принадлежности. Но психологическая подготовка ребенка важна ничуть не меньше.

Если он пойдет в школу со следующими мыслями, он будет чувствовать себя намного увереннее:

«Я не обязан знать все. Я могу ошибаться. Я могу задавать вопросы. Если я столкнусь с трудностями, я могу рассказать об этом родителям».

По сути, самые важные слова, которые нужно сказать ребенку — это:

«Независимо от того, какую оценку ты получил, я вижу твои старания и буду рядом, если возникнут трудности».

Ведь в школе ребенку понадобятся не только знания, но и умение верить в себя, уважать других и просить о помощи в случае возникновения проблем.

Поэтому перед началом учебного года постарайтесь сказать своему ребенку эти шесть фраз. Быть может, одно такое, кажущееся простым слово, окажется важнее, чем вы думаете.

А вы говорили эти слова своему ребенку?