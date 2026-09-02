Ваш ребенок идет в школу? Не забудьте сказать ему эти 6 слов!
В преддверии начала нового учебного года в ранец ребенка, помимо учебников и тетрадей, нужно положить еще одну важную вещь. Это — вера и поддержка родителей.
Для ребенка, стоящего на пороге школы, первые шаги, новая среда, отношения с учителями и одноклассниками имеют огромное значение. Поэтому несколько простых слов, услышанных ребенком перед школой, могут повлиять на то, как он будет вести себя в течение всего учебного года.
Самое главное, что эти слова — не упрек и не требование. Они дают ребенку ощущение: «Ты не одинок, я на твоей стороне».
1. «Не бойся задавать вопросы»
Ребенок не обязан знать все. Спросить о том, чего не понял — это не повод для стыда, напротив, это важнейшая часть обучения.
Если родители учат ребенка не бояться задавать вопросы, он будет активнее как на уроках, так и в жизни.
«Если чего-то не понял — обязательно спроси. Задавать вопросы — это не значит не знать, это значит стремиться узнать».
2. «Оценка показывает твои старания»
Иногда, как бы ребенок ни старался, он может не достичь ожидаемого результата. В такой ситуации оценивание его только по отметкам может снизить уверенность ребенка в себе.
Важно объяснить ребенку, что наряду с результатом ценится также старание, стремление и труд.
Главная задача родителей — перед тем как спросить «Почему не 5?», поинтересоваться: «Сколько усилий ты приложил для этого?»
3. «Не бойся совершать ошибки»
Школа — это не место, где нельзя ошибаться. Напротив, ребенок учится именно через свои ошибки.
Неправильный ответ, нерешенная задача или ошибка в задании не делают его неспособным.
Нужно объяснить ребенку, что ошибка — это не поражение, а опыт для следующей попытки.
4. «Если тебя обижают, скажи мне»
Ребенок не обязан самостоятельно решать абсолютно любые проблемы, с которыми он сталкивается в школе.
Если кто-то оскорбляет его, дразнит, пугает или заставляет чувствовать себя неуютно, он должен знать, что может рассказать об этом родителям.
Самое главное — когда ребенок говорит об этом, нельзя сразу обвинять его или преуменьшать его проблему.
5. «Не дразни других»
В классе учатся дети с самыми разными характерами, способностями и интересами.
Легко смеяться над чьей-то внешностью, одеждой, оценкой, речью или ошибкой. Но такая «шутка» может больно ранить другого ребенка.
Поэтому ребенку нужно усвоить простые правила:
не унижать других;
не дразнить более слабых детей;
не смеяться над чужими ошибками;
при необходимости — помогать.
6. «Не сравнивай себя с другими»
Кто-то в классе силен в математике, кто-то в изучении языков, а кто-то одарен в спорте или творчестве.
У каждого ребенка свой темп.
Поэтому вместо сравнений в духе «У Васи оценка 5, а почему ты получил 4?», полезнее сравнить сегодняшний результат ребенка с его вчерашними достижениями.
Подготовка к школе заключается не только в покупке портфеля
Перед началом учебного года родители часто готовят форму, книги, тетради и другие школьные принадлежности. Но психологическая подготовка ребенка важна ничуть не меньше.
Если он пойдет в школу со следующими мыслями, он будет чувствовать себя намного увереннее:
«Я не обязан знать все. Я могу ошибаться. Я могу задавать вопросы. Если я столкнусь с трудностями, я могу рассказать об этом родителям».
По сути, самые важные слова, которые нужно сказать ребенку — это:
«Независимо от того, какую оценку ты получил, я вижу твои старания и буду рядом, если возникнут трудности».
Ведь в школе ребенку понадобятся не только знания, но и умение верить в себя, уважать других и просить о помощи в случае возникновения проблем.
Поэтому перед началом учебного года постарайтесь сказать своему ребенку эти шесть фраз. Быть может, одно такое, кажущееся простым слово, окажется важнее, чем вы думаете.
А вы говорили эти слова своему ребенку?
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