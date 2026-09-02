Инцидент, произошедший вокруг центра «Гамхурлик» для детей с ограниченными возможностями в Кургантепинском районе Андижанской области, потряс всю общественность. После того как в социальных сетях распространились видеоматериалы, запечатлевшие факты грубого применения физической силы со стороны сотрудников в отношении нуждающихся в защите и заботе воспитанников с инвалидностью, ответственными органами была проведена экстренная проверка. По итогам разбирательства 6 воспитателей и 1 медсестра были немедленно освобождены от занимаемых должностей, а руководители, ослабившие контроль, понесли строгие дисциплинарные взыскания.

Ниже мы подробно анализируем детали этого резонансного происшествия, связанного с попиранием прав детей, результаты проверки и примененные меры наказания.

1. Разоблачающие кадры в соцсетях: с чего начался конфликт?

Инцидент произошел в специализированном центре «Гамхурлик» для детей с инвалидностью в Кургантепинском районе. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых сотрудники учреждения поднимают руку и применяют физическую силу по отношению к беспомощным детям, не способным за себя постоять.

Этот видеоматериал вызвал волну резкого возмущения и гнева среди общественности, активистов и родителей. Как только случай стал достоянием глаственности, профильные государственные структуры, в частности Национальное агентство социальной защиты и правоохранительные органы, незамедлительно направили на место происшествия рабочую группу.

2. Увольнения и дисциплинарные взыскания: 7 сотрудников отстранены от работы

В результате проведенной первичной служебной проверки факты жестокого обращения с воспитанниками, нарушения профессиональной этики и применения физической силы нашли свое подтверждение.

Подробности принятых мер:

7 сотрудников уволены незамедлительно: Трудовые договоры с 6 воспитателями , непосредственно совершившими насилие над детьми, и 1 медсестрой , проявившей халатность к своим служебным обязанностям, были расторгнуты, они освобождены от занимаемых должностей;

Наказаны ответственные лица: К руководящим работникам, не обеспечившим должный повседневный контроль за воспитателями и сотрудниками центра и допустившим халатность в учреждении, применены строгие меры дисциплинарного взыскания ;

Продолжается специальное изучение: Деятельность учреждения проверяется комплексно, состояние здоровья и психологическое состояние всех детей проходят глубокое медицинское обследование.

3. Какие функции на самом деле должен выполнять центр «Гамхурлик»?

Центры «Гамхурлик» — это специализированные государственные учреждения, специализирующиеся на оказании социальной, медицинской и реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет, имеющим нарушения психического развития и нуждающимся в особом уходе.

Сотрудники, работающие в таких учреждениях, обязаны:

Обладать высоким терпением и психологической подготовкой; Гарантировать всестороннюю безопасность детей и здоровую обстановку; Не допускать никаких форм — физического, психологического или эмоционального давления на ребенка.

Совершение насилия в отношении нуждающихся в ласке детей при осуществлении деятельности в таком учреждении — это ситуация, которая абсолютно противоречит как профессиональному долгу, так и общечеловеческим принципам.

4. Борьба с насилием: телефон доверия 1246 и требования законодательства

В нашей стране коренным образом укрепляется система борьбы со всеми формами насилия в отношении детей. В частности:

Единый короткий номер «1246»: В Узбекистане круглосуточно функционирует телефон доверия в целях оперативного сообщения о случаях физического или психического насилия в отношении детей, безнадзорности и угрозах их жизни.

Неотвратимость наказания: Лица, допустившие притеснение и насилие в отношении детей, не только увольняются с работы, но и в соответствии с законодательством привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Правоохранительные органы продолжают доследственные проверочные действия по данному факту, будет обеспечена правовая оценка происшествия.

Заключение и реакция общественности

Случай в Андижане в очередной раз показал необходимость пересмотра механизмов контроля, систем видеонаблюдения и критериев приема на работу сотрудников в учреждениях, где содержатся наиболее уязвимые слои общества — дети с ограниченными возможностями. Ответ перед законом виновных, а не просто ограничение увольнением, должен стать важным прецедентом в предотвращении подобных случаев.

А по вашему мнению, какие меры контроля необходимо внедрить для предотвращения подобного насилия в специальных детских центрах? Нужно ли сделать видеокамеры открытыми для родителей и онлайн-наблюдения? Оставляйте свои мнения в комментариях!