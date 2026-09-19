"Меня предарил Узбекистан!": Наргиз Закирова открыто отреклась от своей родины (видео)

Родившаяся в Ташкенте в известной творческой династии и получившая впоследствии известность на международной сцене певица Наргиз Закирова вызвала очередным скандальным и резким заявлением настоящую волну гнева в социальных сетях и медиапространстве. В своем заявлении певица пожаловалась, что Узбекистан ее «предал», и объявила, что окончательно отрекается от своей родины. По ее утверждению, большинство населения Узбекистана поддерживает в политических взглядах лидера другого государства, поэтому она не считает себя принадлежащей к этой стране.

Закирова открыто подчеркнула, что признает своей настоящей родиной исключительно Соединенные Штаты Америки, и резко заявила: «Родина — это взаимная любовь, нравится это кому-то или нет, моей единственной родиной останутся США». После этого выступления общественность вновь вспомнила детали нашумевшего разговора, ранее организованного известными пранкерами Вованом и Лексусом. Тогда выяснилось, что певица, не подозревая, что разговаривает с мнимыми украинскими чиновниками, жаловалась на отмену своих европейских концертов, собиралась оформить мужу американский паспорт и сжечь российский, а также согласилась на любые условия в обмен на удаление ее имени из базы «Миротворец».

Так что же заставило известную артистку открыто отказаться от места, где она родилась и выросла, какие политические и личные факторы стоят за ее позицией и как общественность воспринимает резкие заявления Наргиз Закировой?

«Отречение от родины и верность США»: суть заявления Наргиз Закировой

Основные утверждения певицы, вызвавшие бурные обсуждения в интернете:

Обвинение «Узбекистан меня предал»: Закирова обвинила свою родину в предательстве, сославшись на то, что взгляды местного населения на внешнеполитические события не совпадают с ее позицией;

США — единственная родина: Артистка заявила, что считает настоящей родиной только Америку, и это ее решение окончательно;

Формула «взаимной любви»: По ее мнению, понятие Родины измеряется тем, как человек ее воспринимает и какую пользу или эмоции от нее получает;

Недовольство в социальных сетях: Тысячи интернет-пользователей из Узбекистана восприняли эти слова певицы как тяжелое оскорбление и неуважение к национальным ценностям, обрушив на нее критику.

«Истинное лицо без маски в ловушке пранкеров»: выводы Вована после беседы

Обстоятельства, раскрытые в ходе общения пранкера Владимира Кузнецова (Вована) с певицей:

Неудачи в Европе: Выяснилось, что зарубежные гастроли певицы складываются не так, как ожидалось, в частности, концерты в Германии и Швейцарии столкнулись с плохими продажами билетов или отменами;

Мольбы об исключении из списка «Миротворец»: В беседе с мнимым министром культуры Украины Закирова оправдывалась за саундтрек к фильму «Крым», переложив вину на продюсера Максима Фадеева, и умоляла убрать ее имя из черного списка;

План сожжения паспорта: Наргиз призналась, что в ближайшее время планирует заменить российский паспорт мужа на американский документ и демонстративно отказаться от прежнего гражданства;

Политическая манипуляция: Как отмечает пранкер, такие люди быстро меняют свою позицию в зависимости от ситуации и готовы подстроиться под любую политическую силу.

Общественный и культурный анализ: что говорят эксперты?

Оценки культурологов и наблюдателей социальных сетей:

Трагедия разрыва с корнями: То, что артистка, происходящая из известной династии, не признает родиной землю, где она появилась на свет, оценивается как ее духовный кризис;

Привлечение внимания через скандалы: На фоне наблюдающегося застоя в музыкальной карьере и финансового спада подобные заявления рассматриваются скорее как средство оставаться в центре внимания СМИ;

Потеря доверия аудитории: Поклонники, которые когда-то с удовольствием слушали ее, открыто пишут, что разочарованы не только творчеством, но и личной человеческой позицией певицы.

Очередное резкое выступление Наргиз Закировой об Узбекистане и своем прошлом вновь вынесло на повестку дня серьезные вопросы об ответственности артиста перед обществом и понятии национального достоинства.

А как думаете вы, что стало причиной столь резких и негативных высказываний Наргиз Закировой о своей родине — Узбекистане: простое стремление к хайпу и вниманию или полный разрыв артистки со своими корнями? Как вы оцениваете обвинения в «предательстве» страны, в которой человек родился, независимо от того, где он сейчас проживает? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим скандальным разбором культурного конфликта со всеми близкими и друзьями!