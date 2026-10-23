В Ташкенте водитель Onix сбил пешехода: пострадавший госпитализирован

·0·Общество
В Ташкенте водитель Onix сбил пешехода: пострадавший госпитализирован

В Учтепинском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки Onix сбил гражданина, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения города Ташкента.

Отмечается, что инцидент произошел 22 октября около 15:00 на улице МАКА в районе. Автомобиль под управлением гражданина Х.Ш. 2006 года рождения совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу.

В настоящее время ответственными сотрудниками УБДД ГУВД города Ташкента ведется расследование с целью установления причин и других обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Фургатском районе Ферганской области несовершеннолетний без водительского удостоверения попал в ДТП и погиб.

УБДД ГУВД ТашкентаУчтепинский районДТП
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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