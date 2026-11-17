В канале Карасу в Ташкенте был обнаружен детеныш нильского крокодила. Рептилию заметили рыбаки и передали специалистам.

Сообщается, что 15 ноября рыбаки увидели маленького нильского крокодила в канале Карасу. После этого на место происшествия прибыли специалисты Национального комитета по экологии и изменению климата, а также сотрудники Ташкентского зоопарка.

Специалисты безопасно поймали крокодила и доставили его в зоопарк. Затем на территории была проведена дополнительная проверка на наличие других экзотических животных. Однако в ходе осмотра других рептилий обнаружено не было.

Эксперты зоопарка порекомендовали населению не пытаться самостоятельно ловить или прогонять подобных животных, а в случае их обнаружения сообщать в соответствующие службы.