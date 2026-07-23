Победа без Месси: Суарес спас «Интер Майами» (видео)

·41·Спорт
Победа без Месси: Суарес спас «Интер Майами» (видео)

В матче 16-го тура МЛС «Интер Майами» на своем поле обыграл «Чикаго Файр» со счетом 3:2. Несмотря на то, что Лионель Месси не принимал участия во встрече, Луис Суарес оформил дубль и внес огромный вклад в победу своей команды.

Роберт Левандовски, выступавший за гостей, провел на поле 62 минуты, но результативными действиями не отметился.

Гости вышли вперед благодаря автоголу

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Голкипер «Интер Майами» Риос Ново срезал мяч в собственные ворота, и «Чикаго Файр» повел 1:0.

Хозяева не заставили себя долго ждать с ответом. На 27-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и восстановил равновесие.

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Суарес оформил дубль

Спустя шесть минут после начала второго тайма Суарес вновь поразил ворота соперника. Его гол на 51-й минуте вывел «Интер Майами» вперед.

Таким образом, уругвайский нападающий стал автором дубля в этом матче.

Однако «Чикаго Файр» не сдавался. На 67-й минуте Дитеджане забил гол, сравняв счет — 2:2.

Плембек принес победу в последние минуты

Судьба матча решилась на 87-й минуте. Вышедший на замену Плембек забил третий гол «Интер Майами», принеся хозяевам важные три очка.

В оставшееся время гости не смогли вновь сравнять счет, и встреча завершилась со счетом 3:2.

Месси не вышел на поле

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси не участвовал в матче. В его отсутствие основную ответственность в атаке команды взял на себя Луис Суарес.

Суарес стал главным героем победы, забив по одному голу с пенальти и с игры.

Звездный нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовски отыграл 62 минуты.

«Интер Майами» на втором месте

После этой победы «Интер Майами» довел количество очков до 34 и закрепился на втором месте в общей турнирной таблице.

«Чикаго Файр» с 26 очками остался на шестой строчке.

МЛС, 23 июля

«Интер Майами» — «Чикаго Файр» — 3:2

Голы: Суарес, 27-пен, 51; Плембек, 87 — Риос Ново, 18-автогол; Дитеджане, 67.

«Интер Майами»: Риос Ново, Фрей (Аллен, 85), Мура, Микаэль, Регилон, Брайт, Сеговия, Руис (Плембек, 69), Сильветти (Пинтер, 74), Бертераме, Суарес.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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