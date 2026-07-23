Сегодняшний цифровой мир уже нельзя описать просто понятием «постправда» — мы открыто живем в «эпоху лжи». Социальные сети стали инструментом не только передачи информации, но и массового распространения фейковых новостей, слухов и теорий заговора. Яркий тому пример — дискуссии, развернувшиеся вокруг событий финала Чемпионата мира.

Zamin.уз представляет аналитический материал о потоке лжи в медиапространстве и его влиянии на сознание общества.

1. Психологическая ловушка лжи: «А вдруг что-то произошло?»

Многократное повторение ложной информации оставляет в сознании людей настолько глубокий след, что даже самые образованные и интеллигентные люди начинают с трудом отличать правду от вымысла.

Зерно сомнения: Даже если человек не принимает ложную информацию полностью, у него возникает мысль: «Я знаю, что это ложь, но, может быть, всё-таки что-то произошло?»

Формирование нарратива: Именно через такие сомнения в сознании общества постепенно формируется искусственная «реальность», далекая от действительности.

2. Сборная Аргентины и неожиданная картина в финале

Для развития теорий заговора всегда нужна «благодатная почва». То, что в финале сборная Аргентины не продемонстрировала свой привычный боевой дух и агрессивный менталитет на поле, стало поводом для раздувания различных слухов.

Статистика и реальность: Если взглянуть на тщательно зафиксированную статистику ЧМ, можно увидеть, что некоторые аргентинские футболисты показали одни из самых высоких результатов по дистанции бега.

Футбол — это не только бег: Но в футболе решающее значение имеет не только то, сколько ты пробежал, но и как ты двигался по полю и, самое главное, как ты играл.

Неожиданная ситуация: Необычная пассивность в финале команды, которая никогда не разочаровывала своих болельщиков и боролась до последней секунды, создала благоприятные условия для веры даже в самые абсурдные слухи.

3. Лже-«эксперты» и вымыслы о ФБР

Подобно тому, как некоторые политики хотят, чтобы общество было менее информированным, в медиапространстве неизвестные аккаунты, имеющие всего 500-600 подписчиков, внезапно собирают тысячи фолловеров, распространяя фейковую информацию.

Эта машина по производству лжи выдумала различные «сенсации», чтобы ввести общественность в заблуждение:

Вмешательство ФБР: Безосновательные слухи о том, что в распоряжении команды находились сотрудники ФБР. Угрозы и давление: Утверждения о том, что на футболистов и тренеров оказывали давление некие неизвестные силы. «Проданный» финал: Заявления о том, что такая команда, как Аргентина, являющаяся символом борьбы и непокорности, якобы вышла в финал, «результат которого был предрешен».