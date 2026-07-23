Как оценили вчерашнюю игру Шомуродова и Файзуллаева?
Лидеры национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев после участия в чемпионате мира, немного отдохнув, вернулись в распоряжение своего клуба «Истанбул Башакшехир». Приняв участие в предсезонных сборах, наши легионеры сыграли в первом официальном матче квалификации Лиги конференций Европы.
Zamin.уз представляет действия узбекских футболистов в матче против «Интер Турку» и полученные ими оценки.
Бескомпромиссная борьба и решение Нури Шахина
В рамках квалификационного этапа Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» принимал на своем поле финский клуб «Интер Турку».
Эльдор Шомуродов: Главный тренер команды Нури Шахин выпустил Эльдора в стартовом составе. Наш нападающий активно действовал до 69-й минуты.
Аббосбек Файзуллаев: Наш 22-летний атакующий полузащитник начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте, значительно усилив атакующую игру своей команды.
Несмотря на то, что хозяева считались фаворитами встречи, они первыми пропустили гол. Пытаясь исправить ситуацию в оставшееся время, стамбульский клуб смог избежать поражения, и матч завершился вничью со счетом 1:1.
Флашскоре: действия наших легионеров получили высокую оценку
Одно из авторитетных спортивных изданий мира Флашскоре.ком достойно оценило игру узбекских футболистов.
Оценки наших футболистов от Флашскоре:
Эльдор Шомуродов (сыграл 69 минут) — 7,2 балла
Аббосбек Файзуллаев (сыграл 29+ минут) — 7,0 баллов
Оба наших представителя продемонстрировали лидерский потенциал в команде благодаря своим содержательным действиям и активности на поле.
Когда ответный матч и кто следующий соперник?
После ничьей 1:1 в Стамбуле вопрос о выходе в следующий этап решится в ответной встрече.
Ответный матч: состоится 30 июля в финском городе Турку.
Вероятный соперник: Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций сразится с победителем противостояния «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Атлетик Эскальдес» (Андорра).
Статистика матча и выводы
Параметр
Детали
Турнир
Лига конференций, квалификационный этап
Матч
«Истанбул Башакшехир» 1:1 «Интер Турку»
Эльдор Шомуродов
В стартовом составе (69 минут), 7.2 балла
Аббосбек Файзуллаев
Вышел на замену (с 61-й минуты), 7.0 баллов
Ответная игра
30 июля, Турку (Финляндия)
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