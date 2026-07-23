Как оценили вчерашнюю игру Шомуродова и Файзуллаева?

·126·Спорт
Как оценили вчерашнюю игру Шомуродова и Файзуллаева?

Лидеры национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев после участия в чемпионате мира, немного отдохнув, вернулись в распоряжение своего клуба «Истанбул Башакшехир». Приняв участие в предсезонных сборах, наши легионеры сыграли в первом официальном матче квалификации Лиги конференций Европы.

Zamin.уз представляет действия узбекских футболистов в матче против «Интер Турку» и полученные ими оценки.

Бескомпромиссная борьба и решение Нури Шахина

В рамках квалификационного этапа Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» принимал на своем поле финский клуб «Интер Турку».

  • Эльдор Шомуродов: Главный тренер команды Нури Шахин выпустил Эльдора в стартовом составе. Наш нападающий активно действовал до 69-й минуты.

  • Аббосбек Файзуллаев: Наш 22-летний атакующий полузащитник начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте, значительно усилив атакующую игру своей команды.

Несмотря на то, что хозяева считались фаворитами встречи, они первыми пропустили гол. Пытаясь исправить ситуацию в оставшееся время, стамбульский клуб смог избежать поражения, и матч завершился вничью со счетом 1:1.

Флашскоре: действия наших легионеров получили высокую оценку

Одно из авторитетных спортивных изданий мира Флашскоре.ком достойно оценило игру узбекских футболистов.

Оценки наших футболистов от Флашскоре:

  • Эльдор Шомуродов (сыграл 69 минут) — 7,2 балла

  • Аббосбек Файзуллаев (сыграл 29+ минут) — 7,0 баллов

Оба наших представителя продемонстрировали лидерский потенциал в команде благодаря своим содержательным действиям и активности на поле.

Когда ответный матч и кто следующий соперник?

После ничьей 1:1 в Стамбуле вопрос о выходе в следующий этап решится в ответной встрече.

  • Ответный матч: состоится 30 июля в финском городе Турку.

  • Вероятный соперник: Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций сразится с победителем противостояния «Вадуц» (Лихтенштейн) — «Атлетик Эскальдес» (Андорра).

Статистика матча и выводы

Параметр

Детали

Турнир

Лига конференций, квалификационный этап

Матч

«Истанбул Башакшехир» 1:1 «Интер Турку»

Эльдор Шомуродов

В стартовом составе (69 минут), 7.2 балла

Аббосбек Файзуллаев

Вышел на замену (с 61-й минуты), 7.0 баллов

Ответная игра

30 июля, Турку (Финляндия)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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