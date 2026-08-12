Трансферная бомба в АПЛ: Mareska хочет привести лидера «Chelsi» в «Siti»

·0·Спорт
Трансферная бомба в АПЛ: Mareska хочет привести лидера «Chelsi» в «Siti»

В Английской Премьер-лиге накануне начала переговоров по очередному крупному и громкому трансферу. Главный тренер «Manchester Siti» Enso Mareska серьёзно изучает возможность заполучить центрального полузащитника «Chelsi» и игрока сборной Аргентины Enso Fernandes.

Fabritsio Romano: представители «Siti» начали переговоры

По информации известного и надёжного инсайдера Fabritsio Romano (Fabrizio Romano), представители «Manchester Siti» связались с агентами 25-летнего аргентинского плеймейкера.

Руководство и тренерский штаб «горожан» надеются достичь предварительной договорённости по личному контракту футболиста и таким образом снизить трансферную стоимость в официальных переговорах с «Chelsi». Enso Mareska высоко оценивает мастерство аргентинского хавбека в центре поля.

Позиция «Chelsi»: 120 миллионов фунтов или продолжение выступлений за команду

Однако руководство «Stemford Bridj» не собирается легко и дёшево отпускать одного из своих лидеров. «Chelsi» установил трансферную стоимость аргентинского хавбека в размере 120 миллионов фунтов стерлингов.

Представители лондонского клуба заявили, что не будут вести переговоры на сумму ниже этой отметки, а вариант с сохранением футболиста в составе также рассматривают в качестве основного приоритета.

Результативный сезон и исторический трансфер

В прошлом сезоне Enso Fernandes демонстрировал стабильную игру в составе «аристократов». Он провёл 36 матчей в рамках АПЛ и сумел записать на свой счёт 10 голов.

Напомним, «Chelsi» приобрёл аргентинского футболиста у португальской «Benfika» в начале 2023 года за рекордные 121 миллион евро (106.8 миллиона фунтов). Действующий долгосрочный контракт игрока с лондонцами даёт «Chelsi» существенное преимущество на переговорах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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