Узбекские тяжелоатлеты завоевали 18 медалей на чемпионате Азии!
Очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжёлой атлетике среди подростков и молодёжи, проходящего в столице Ташкенте, стал для сборной Узбекистана по-настоящему триумфальным и результативным.
В течение дня наши представители в различных весовых категориях завоевали в общей сложности 18 медалей (на всех ступенях пьедестала), внеся весомый вклад в общекомандный зачёт.
Золотой «хет-трик» Shahnoza Haydarova
Главной и безусловной героиней дня стала Shahnoza Haydarova. В весовой категории до 69 кг она доказала своё превосходство как в соревнованиях среди подростков, так и среди молодёжи. Среди подростков Shahnoza завоевала 3 золотые медали по итогам выступлений в рывке, толчке и двоеборье, а среди молодёжи также выиграла золото в рывке и двоеборье, а в толчке завоевала серебряную медаль.
Кроме того, среди подростков в весовой категории до 85 кг Otabek Karimov завоевал золото в рывке, а также бронзовые медали в двоеборье и толчке. Среди молодёжи Hikmatillo Haydarov (до 85 кг) выиграл золото в рывке, серебро в двоеборье и бронзу в толчке.
Парад медалей: кто какого результата добился?
Золотые медали (7)
Подростки:
69 кг: Shahnoza Haydarova — Рывок
69 кг: Shahnoza Haydarova — Толчок
69 кг: Shahnoza Haydarova — Двоеборье
85 кг: Otabek Karimov — Рывок
Молодёжь:
69 кг: Shahnoza Haydarova — Рывок
69 кг: Shahnoza Haydarova — Двоеборье
85 кг: Hikmatillo Haydarov — Рывок
Серебряные медали (6)
Подростки:
69 кг: Nurhayot Qobilova — Толчок
69 кг: Nurhayot Qobilova — Двоеборье
85 кг: Azizbek Qutbiddinov — Толчок
85 кг: Azizbek Qutbiddinov — Двоеборье
Молодёжь:
69 кг: Shahnoza Haydarova — Толчок
85 кг: Hikmatillo Haydarov — Двоеборье
Бронзовые медали (5)
Подростки:
69 кг: Nurhayot Qobilova — Рывок
85 кг: Azizbek Qutbiddinov — Рывок
85 кг: Otabek Karimov — Толчок
85 кг: Otabek Karimov — Двоеборье
Молодёжь:
85 кг: Hikmatillo Haydarov — Толчок
На этом континентальном первенстве, которое принимает Ташкент, наши атлеты продолжают демонстрировать своё мастерство.
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