Узбекские тяжелоатлеты завоевали 18 медалей на чемпионате Азии!

·1·Спорт
Узбекские тяжелоатлеты завоевали 18 медалей на чемпионате Азии!

Очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжёлой атлетике среди подростков и молодёжи, проходящего в столице Ташкенте, стал для сборной Узбекистана по-настоящему триумфальным и результативным.

В течение дня наши представители в различных весовых категориях завоевали в общей сложности 18 медалей (на всех ступенях пьедестала), внеся весомый вклад в общекомандный зачёт.

Золотой «хет-трик» Shahnoza Haydarova

Главной и безусловной героиней дня стала Shahnoza Haydarova. В весовой категории до 69 кг она доказала своё превосходство как в соревнованиях среди подростков, так и среди молодёжи. Среди подростков Shahnoza завоевала 3 золотые медали по итогам выступлений в рывке, толчке и двоеборье, а среди молодёжи также выиграла золото в рывке и двоеборье, а в толчке завоевала серебряную медаль.

Кроме того, среди подростков в весовой категории до 85 кг Otabek Karimov завоевал золото в рывке, а также бронзовые медали в двоеборье и толчке. Среди молодёжи Hikmatillo Haydarov (до 85 кг) выиграл золото в рывке, серебро в двоеборье и бронзу в толчке.

Парад медалей: кто какого результата добился?

Золотые медали (7)

Подростки:

  • 69 кг: Shahnoza Haydarova — Рывок

  • 69 кг: Shahnoza Haydarova — Толчок

  • 69 кг: Shahnoza Haydarova — Двоеборье

  • 85 кг: Otabek Karimov — Рывок

Молодёжь:

  • 69 кг: Shahnoza Haydarova — Рывок

  • 69 кг: Shahnoza Haydarova — Двоеборье

  • 85 кг: Hikmatillo Haydarov — Рывок

Серебряные медали (6)

Подростки:

  • 69 кг: Nurhayot Qobilova — Толчок

  • 69 кг: Nurhayot Qobilova — Двоеборье

  • 85 кг: Azizbek Qutbiddinov — Толчок

  • 85 кг: Azizbek Qutbiddinov — Двоеборье

Молодёжь:

  • 69 кг: Shahnoza Haydarova — Толчок

  • 85 кг: Hikmatillo Haydarov — Двоеборье

Бронзовые медали (5)

Подростки:

  • 69 кг: Nurhayot Qobilova — Рывок

  • 85 кг: Azizbek Qutbiddinov — Рывок

  • 85 кг: Otabek Karimov — Толчок

  • 85 кг: Otabek Karimov — Двоеборье

Молодёжь:

  • 85 кг: Hikmatillo Haydarov — Толчок

На этом континентальном первенстве, которое принимает Ташкент, наши атлеты продолжают демонстрировать своё мастерство.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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