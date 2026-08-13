Новая эра узбекских клубов в Азии: подробности сезона-2026/2027
Узбекский футбол вступает в очередной исторический и чрезвычайно важный этап на азиатской арене. В футбольном сезоне 2026/2027 наша страна впервые примет участие сразу двумя командами в основном этапе самого престижного турнира Азиатской футбольной конфедерации (АФК) — Элитной Лиги чемпионов АФК.
До этого Узбекистан ещё ни разу не имел одновременно двух представителей в этом элитном турнире в течение одного сезона.
«Пахтакор» одержал крупную победу и в 20-й раз вышел в турнир
Ташкентский клуб «Пахтакор» в квалификационном раунде принимал иорданскую команду «Аль-Хусейн», разгромил её со счётом 3:0 и завоевал путёвку в Элитную Лигу чемпионов.
В матче, состоявшемся 11 августа, в составе «львов» Достонбек Хамдамов оформил дубль, а опытный иракский полузащитник Башар Расан забил последний гол, поставив точку в игре.
Благодаря этому успеху «Пахтакор» в 20-й раз в своей истории примет участие в главном и самом престижном клубном турнире Азии.
«Нефтчи» — напрямую, «Насаф» — во второй Лиге чемпионов
Клуб «Нефтчи» из Ферганы, являющийся действующим чемпионом страны, ранее получил прямую путёвку в основной этап Элитной Лиги чемпионов АФК. Теперь «Пахтакор» составит ферганцам компанию.
Кроме того, во втором по статусу клубном турнире Азии — второй Лиге чемпионов АФК — честь нашей страны будет защищать каршинский «Насаф». Представители Карши, завоевавшие бронзовые медали чемпионата страны, напрямую вышли в групповой этап.
Наши клубы, которые сыграют в Азии в сезоне 2026/2027:
Элитная Лига чемпионов АФК: «Нефтчи» и «Пахтакор»
Вторая Лига чемпионов АФК: «Насаф»
Желаем нашим представителям удачи и побед в этих турнирах, где будут бороться сильнейшие клубы Азии!
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