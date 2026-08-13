Новая эра узбекских клубов в Азии: подробности сезона-2026/2027

·1·Спорт
Новая эра узбекских клубов в Азии: подробности сезона-2026/2027

Узбекский футбол вступает в очередной исторический и чрезвычайно важный этап на азиатской арене. В футбольном сезоне 2026/2027 наша страна впервые примет участие сразу двумя командами в основном этапе самого престижного турнира Азиатской футбольной конфедерации (АФК) — Элитной Лиги чемпионов АФК.

До этого Узбекистан ещё ни разу не имел одновременно двух представителей в этом элитном турнире в течение одного сезона.

«Пахтакор» одержал крупную победу и в 20-й раз вышел в турнир

Ташкентский клуб «Пахтакор» в квалификационном раунде принимал иорданскую команду «Аль-Хусейн», разгромил её со счётом 3:0 и завоевал путёвку в Элитную Лигу чемпионов.

В матче, состоявшемся 11 августа, в составе «львов» Достонбек Хамдамов оформил дубль, а опытный иракский полузащитник Башар Расан забил последний гол, поставив точку в игре.

Благодаря этому успеху «Пахтакор» в 20-й раз в своей истории примет участие в главном и самом престижном клубном турнире Азии.

«Нефтчи» — напрямую, «Насаф» — во второй Лиге чемпионов

Клуб «Нефтчи» из Ферганы, являющийся действующим чемпионом страны, ранее получил прямую путёвку в основной этап Элитной Лиги чемпионов АФК. Теперь «Пахтакор» составит ферганцам компанию.

Кроме того, во втором по статусу клубном турнире Азии — второй Лиге чемпионов АФК — честь нашей страны будет защищать каршинский «Насаф». Представители Карши, завоевавшие бронзовые медали чемпионата страны, напрямую вышли в групповой этап.

Наши клубы, которые сыграют в Азии в сезоне 2026/2027:

  • Элитная Лига чемпионов АФК: «Нефтчи» и «Пахтакор»

  • Вторая Лига чемпионов АФК: «Насаф»

Желаем нашим представителям удачи и побед в этих турнирах, где будут бороться сильнейшие клубы Азии!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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