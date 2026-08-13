Наполи возобновил контакты с Арсеналом по трансферу Габриэла Жезуса

Итальянский клуб «Наполи» начал активные действия по приобретению нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса для усиления линии атаки. Руководство команды изучает возможность трансфера бразильского футболиста и клубом «Арсенал» провело новые переговоры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Goal.com и известного инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы планируют пригласить в команду нового высококлассного нападающего по требованию главного тренера Массимилиано Аллегри. После продажи Ромелу Лукаку в линии атаки клуба образовалась вакансия, и Габриэл Жезус стал главной целью.

Условия трансфера и финансовые требования

В настоящее времяобладает полной информацией обо всех необходимых условиях и финансовых требованиях для прямого приобретения футболиста. Однако для достижения соглашения предстоит сделать ряд важных шагов, в том числе продолжить переговоры по личному контракту и зарплате игрока.

Как стало известно, контакты с представителями Габриэла Жезуса ещё не вышли на финальную стадию. Услугами бразильского футболиста интересуются и другие клубы, однако сам нападающий считает вариант с переходом в итальянскую команду интересным.

Разгрузка состава и планы на будущее

Для осуществления трансфера «Наполи» прежде всего необходимо избавиться от лишних игроков в составе и сформировать трансферный бюджет. В связи с этим планируется продать таких футболистов, как Лоренцо Лукка и Ноа Ланг, чтобы освободить место в линии атаки.

Если трансферы этих футболистов успешно состоятся и будет собрано достаточно средств, «Наполи» сможет в любой момент оформить основное соглашение о переходе Габриэла Жезуса.