«Барселона» продала своего бомбардира: ПСЖ оформил трансфер Феррана Торреса

·1·Спорт
«Барселона» продала своего бомбардира: ПСЖ оформил трансфер Феррана Торреса

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес продолжит карьеру в чемпионате Франции — Лиге 1.

Как сообщает самый надежный инсайдер трансферного мира Фабрицио Романо, действующий чемпион Франции «ПСЖ» достиг железной договоренности с «Барселоной» о трансфере испанского футболиста.

Сумма трансфера и детали личного контракта

По данным источника, общая стоимость трансфера составит 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что представители спортивного руководства парижского клуба полностью согласовали условия личного контракта с 26-летним футболистом. Ферран Торрес согласился занять важное место в новом проекте.

Показатели Торреса в последнем сезоне за «Барселону»

В прошлом сезоне Ферран Торрес был одним из самых результативных и полезных игроков «блауграны». Он эффективно использовал предоставленные ему возможности на поле в составе каталонцев:

  • Количество матчей: 49 встреч во всех турнирах;

  • Голы: 21;

  • Голевые передачи: 3.

Действующий контракт испанского нападающего с «Барселоной» был рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро. Несмотря на это, руководству «ПСЖ» удалось успешно завершить сделку по несколько более низкой цене.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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