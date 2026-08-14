Бомбардир клуба «Manchester Siti» и сборной Норвегии Erling Xoland добился результата, который крайне редко встречается в истории мирового футбола. Феноменальному норвежскому футболисту вручили сразу четыре официальных сертификата Книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records).

Официальная информация об этом и фотoreportaj были опубликованы на страницах издания в социальных сетях. Вручённые награды главным образом отмечают фантастическую и неповторимую результативность футболиста.

4 легендарных рекорда, вошедших в Книгу Гиннесса

Отныне Erling Xoland официально признан обладателем следующих 4 исторических мировых рекордов:

Рекордсмен Лиги наций: лучший бомбардир в истории турнира Лиги наций УЕФА — 19 голов ;

Абсолютный рекорд в АПЛ: футболист, быстрее всех достигший отметки в 100 голов в истории английской Премьер-лиги, — всего за 111 матчей ;

Король голов за один сезон: футболист, забивший больше всех голов за один сезон в АПЛ, — 36 голов в сезоне 2022/2023;

Пента-трик в Лиге чемпионов: единственный футболист-рекордсмен, забивший 5 голов в одном матче Лиги чемпионов Европы.

Эти рекорды 26-летнего норвежского нападающего ещё раз доказали, что он является одним из самых опасных и результативных форвардов современного футбола.

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