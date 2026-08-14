Редкое событие: Erling Xoland за один раз установил 4 рекорда Гиннесса!
Бомбардир клуба «Manchester Siti» и сборной Норвегии Erling Xoland добился результата, который крайне редко встречается в истории мирового футбола. Феноменальному норвежскому футболисту вручили сразу четыре официальных сертификата Книги рекордов Гиннесса (Guinness World Records).
Официальная информация об этом и фотoreportaj были опубликованы на страницах издания в социальных сетях. Вручённые награды главным образом отмечают фантастическую и неповторимую результативность футболиста.
4 легендарных рекорда, вошедших в Книгу Гиннесса
Отныне Erling Xoland официально признан обладателем следующих 4 исторических мировых рекордов:
Рекордсмен Лиги наций: лучший бомбардир в истории турнира Лиги наций УЕФА — 19 голов;
Абсолютный рекорд в АПЛ: футболист, быстрее всех достигший отметки в 100 голов в истории английской Премьер-лиги, — всего за 111 матчей;
Король голов за один сезон: футболист, забивший больше всех голов за один сезон в АПЛ, — 36 голов в сезоне 2022/2023;
Пента-трик в Лиге чемпионов: единственный футболист-рекордсмен, забивший 5 голов в одном матче Лиги чемпионов Европы.
Эти рекорды 26-летнего норвежского нападающего ещё раз доказали, что он является одним из самых опасных и результативных форвардов современного футбола.
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