Как Konor Makgregor спрогнозировал бой Maxachev — Yen Machado Gerri?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда октагона Konor Makgregor выступил с громким заявлением по поводу предстоящего титульного боя между Islam Maxachev и Yen Machado Gerri.

Ирландская звезда открыто поддержал своего соотечественника, претендента Yen Gerri, и раскрыл конкретный сценарий его возможной победы над соперником.

«У Gerri есть всё необходимое для победы»

По словам Makgregor, антропометрические данные Gerri и его умение держать дистанцию в бою создадут серьёзные проблемы действующему чемпиону:

«Вперёд, Gerri! У него есть всё необходимое для победы: высокий рост, он отлично чувствует дистанцию в октагоне и умеет безопасно передвигаться», — заявил Konor.

«Maxachev ещё должен доказать себя в полусреднем весе»

Также бывший чемпион не стал скрывать своего скептического отношения к положению российского спортсмена в новом дивизионе и предположил, чем завершится бой:

«Maxachev ещё должен показать свою истинную силу в полусреднем весе. Как я вижу исход боя? Точный и мощный хай-кик правой ногой в голову — и победа ирландско-бразильского бойца!» — поделился своим прогнозом Makgregor.

Эти высказывания ещё больше разжигают споры среди болельщиков и экспертов накануне титульного противостояния.

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