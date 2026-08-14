«Ислам добился большего, чем Хабиб»: Дана Уайт сравнил двух великих чемпионов

·0·Спорт
«Ислам добился большего, чем Хабиб»: Дана Уайт сравнил двух великих чемпионов

Глава ведущего промоушена мира Дана Уайт оценил достижения двух самых ярких звёзд в истории UFC — бывшего непобеждённого чемпиона Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, который в настоящее время защищает пояс организации в полусреднем весе.

По словам Уайта, продолжительная карьера Махачева на высочайшем уровне в октагоне позволила ему добиться более весомых достижений, чем Хабибу.

Продолжительность карьеры и впечатляющие результаты

На вопрос о том, действительно ли показатели Ислама Махачева, несмотря на единственное поражение в октагоне, впечатляют больше, чем рекорд Хабиба в UFC, глава организации ответил однозначно утвердительно:

«Да, безусловно. Ислам Махачев добился большего, чем Хабиб, потому что дольше выступал на самом высоком уровне. Каждое его выступление и одержанные им победы подряд действительно впечатляют», — сказал Уайт.

«Если бы Хабиб не ушёл, он стал бы величайшим»

Вместе с тем глава UFC вспомнил бои Хабиба Нурмагомедова до прихода в организацию и выступления в лиге, а также рассказал о том, каких высот тот мог бы достичь, если бы не завершил карьеру так рано:

«Конечно, Хабиб пришёл в UFC позже и встретился со всеми сильнейшими соперниками. Но ещё до выступлений здесь у него уже была впечатляющая серия побед.

Никто не знает, каких ещё результатов мог бы добиться Хабиб, если бы продолжил карьеру. Честно говоря, если бы Хабиб продолжал в полной мере демонстрировать тот огромный потенциал, о котором мы все знаем, он, без всяких сомнений, стал бы величайшим бойцом всех времён», — добавил Дана Уайт.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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