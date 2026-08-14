Мурат Гассиев вызвал на бой Баходира Джалолова: состоится ли это большое противостояние?

В профессиональном боксе в супертяжёлом весе может возникнуть интересное и громкое противостояние. Известный российский боксёр, являющийся в данный момент обладателем чемпионского пояса WBA Regular, Мурат Гассиев рассказал, что рассматривает кандидатуру узбекского нокаутёра Баходира Джалолова в качестве следующего соперника.

Опытный боксёр в своём последнем интервью поделился планами на ближайшее будущее и списком главных претендентов, с которыми он хотел бы встретиться на ринге.

4 кандидата: Джалолов в числе звёзд

Мурат Гассиев заявил, что выбрал для себя четырёх сильных соперников для защиты чемпионского пояса в супертяжёлом дивизионе или организации большого боя:

Джаррелл Миллер (США);

Дерек Чисора (Великобритания);

Агит Кабайел (Германия);

Баходир Джалолов (Узбекистан).

Включение имени нашего соотечественника в число потенциальных соперников российского чемпиона свидетельствует о высокой оценке авторитета и опасности Джалолова в мире профессионального бокса.

Вопрос рейтинга и перспективы

Хотя Мурат Гассиев выразил желание подняться на ринг против узбекской «Большой машины», на данный момент Баходир Джалолов официально не входит в топ-15 рейтинга WBA (Всемирной боксёрской ассоциации).

Тем не менее беспроигрышная серия Баходира Джалолова, являющегося двукратным олимпийским и мировым чемпионом, а также его нокаутирующий потенциал могут значительно повысить интерес к этому противостоянию. Если промоутерам удастся достичь соглашения, этот бой, несомненно, станет одним из самых ярких боксёрских вечеров года.

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