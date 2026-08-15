Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...
Отборочные матчи Лиги Европы УЕФА достигли кульминационной точки. Официально стали известны пары плей-офф между 24 командами, которые будут бороться за путёвки в общий (основной) этап турнира.
Теперь клубы континента сразятся в бескомпромиссных противостояниях, состоящих из двух матчей, за заветную путёвку в основной этап.
Когда состоятся матчи?
Календарь раунда плей-офф Лиги Европы выглядит следующим образом:
Первые матчи: 20 августа;
Ответные матчи: состоятся 27 августа.
Все пары раунда плей-офф:
Согласно результатам жеребьёвки, болельщиков ожидает ряд напряжённых противостояний с участием известных клубов:
«Qayrat» (Казахстан) — «Anderlext» (Бельгия)
«Yagelloniya» (Польша) — «Iberiya 1999» (Грузия)
«Lex» (Польша) — «Tun» (Швейцария)
«Melbyu» (Швеция) — «Zalsburg» (Австрия)
«Beshiktosh» (Турция) — «Kauno Jalgiris» (Литва)
«Universitatya» (Румыния) — «Ararat-Armeniya» (Армения)
«Egnatiya» (Албания) — «Lillestryom» (Норвегия)
«Trabzonspor» (Турция) — «Ferensvarosh» (Венгрия)
OFI (Греция) — ЦСКА София (Болгария)
«Sent-Tryuyden» (Бельгия) — «Omoniya» (Кипр)
«Srvena Zvezda» (Сербия) — «Viktoriya» (Чехия)
«Benfika» (Португалия) — «Orxus» (Дания)
Клубы, которые одержат победу в этих противостояниях, получат право выступить в основном этапе Лиги Европы в обновлённом формате.
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