Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...

·0·Спорт
Большой футбол в Лиге Европы: все пары раунда плей-офф...

Отборочные матчи Лиги Европы УЕФА достигли кульминационной точки. Официально стали известны пары плей-офф между 24 командами, которые будут бороться за путёвки в общий (основной) этап турнира.

Теперь клубы континента сразятся в бескомпромиссных противостояниях, состоящих из двух матчей, за заветную путёвку в основной этап.

Когда состоятся матчи?

Календарь раунда плей-офф Лиги Европы выглядит следующим образом:

  • Первые матчи: 20 августа;

  • Ответные матчи: состоятся 27 августа.

Все пары раунда плей-офф:

Согласно результатам жеребьёвки, болельщиков ожидает ряд напряжённых противостояний с участием известных клубов:

  • «Qayrat» (Казахстан) — «Anderlext» (Бельгия)

  • «Yagelloniya» (Польша) — «Iberiya 1999» (Грузия)

  • «Lex» (Польша) — «Tun» (Швейцария)

  • «Melbyu» (Швеция) — «Zalsburg» (Австрия)

  • «Beshiktosh» (Турция) — «Kauno Jalgiris» (Литва)

  • «Universitatya» (Румыния) — «Ararat-Armeniya» (Армения)

  • «Egnatiya» (Албания) — «Lillestryom» (Норвегия)

  • «Trabzonspor» (Турция) — «Ferensvarosh» (Венгрия)

  • OFI (Греция) — ЦСКА София (Болгария)

  • «Sent-Tryuyden» (Бельгия) — «Omoniya» (Кипр)

  • «Srvena Zvezda» (Сербия) — «Viktoriya» (Чехия)

  • «Benfika» (Португалия) — «Orxus» (Дания)

Клубы, которые одержат победу в этих противостояниях, получат право выступить в основном этапе Лиги Европы в обновлённом формате.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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