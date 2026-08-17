Бенефис узбекского дуэта: как оценили игру Shomurodov и Fayzullayev?

Уже в первом туре нового сезона турецкой Суперлиги легионеры из Узбекистана начали проявлять себя с самой яркой стороны. Стамбульский клуб «Bashakshehir» на своем поле принимал команду «Kojaelispor» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Матч прошел при полном превосходстве хозяев, а вклад звезд национальной сборной Узбекистана в одержанную победу оказался неоценимым.

Ассист на 14-й минуте, гол Shomurodov во втором тайме

Оба наших соотечественника выполняли решающие задачи на поле в качестве ключевых фигур атакующей линии «Bashakshehir»:

Точный пас Fayzullayev: уже на 14-й минуте Abbosbek Fayzullayev создал удобный момент для своего одноклубника Kristofer Operi, стал автором великолепного ассиста и помог открыть счет;

Первый гол Shomurodov в новом сезоне: главный бомбардир «Bashakshehir» Eldor Shomurodov во втором тайме поразил ворота соперника, открыл счет своим голам в новом сезоне и укрепил победу своей команды.

Анализ Flashscore: Shomurodov — 8,3, Fayzullayev — 7,6 балла

Авторитетное международное издание Flashscore, специализирующееся на футбольной статистике и аналитике, отдельно оценило участников матча:

Eldor Shomurodov: за опасные действия у ворот соперника и важный гол получил оценку 8,3 балла и был признан вторым лучшим футболистом на поле;

Abbosbek Fayzullayev: вингер, начавший сезон результативной передачей, удостоился от экспертов оценки 7,6 балла ;

Самая высокая оценка: в составе «Bashakshehir» наивысший показатель продемонстрировал автор первого гола Kristofer Operi — 8,6 балла.

Следующее испытание — выезд в «Trabzonspor»

Начав сезон с победы со счетом 2:0, стамбульский клуб вошел в число лидеров турнирной таблицы:

Следующий матч: теперь «Bashakshehir» во 2-м туре 23 августа на выезде сыграет против «Trabzonspor», одного из грандов лиги.

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