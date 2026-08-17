Islam Maxachev назвал имя своего следующего возможного соперника!

Российский чемпион Islam Maxachev, победивший непобеждённого ирландского претендента Yen Machado Gerri единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 330, раскрыл свои дальнейшие планы в октагоне.

Анализируя активность бойцов, занимающих высокие позиции в дивизионе полусреднего веса, Maxachev заявил, что бразильский нокаутёр Karlos Prates является главным претендентом на титульный бой.

«Больше всего этой возможности заслуживает Karlos Prates»: оценка Maxachev

На пресс-конференции после боя чемпион высказался о текущем состоянии и активности соперников:

«Если говорить моё мнение, Shavkat сейчас не дерётся. А Prates по-прежнему регулярно проводит бои, он очень активен. Поэтому, возможно, моим следующим соперником станет именно Prates. Morales тоже хороший боец, но он дрался… Я сейчас даже не могу вспомнить, когда он в последний раз выходил в октагон. Если вы спрашиваете, кто больше всего заслуживает этой возможности, то, думаю, это — Karlos Prates», — отметил Islam Maxachev.

Ситуация в дивизионе: почему именно Prates?

В чемпионской гонке в полусреднем весе есть несколько претендентов:

Shavkat Rahmonov и Maykl Morales: Несмотря на статус известных бойцов, их длительное отсутствие в октагоне и неактивность мешают ускорить организацию титульного боя;

Взлёт Karlos Prates: Бразильский спортсмен привлекает внимание поклонников UFC и чемпиона яркими нокаутами в последних боях и высоким темпом выступлений.

Ожидается, что руководство промоушена в ближайшее время объявит, когда и против кого состоится следующий защитный бой Maxachev после успеха на UFC 330.

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