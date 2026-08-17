Islam Maxachev назвал имя своего следующего возможного соперника!

·0·Спорт
Islam Maxachev назвал имя своего следующего возможного соперника!

Российский чемпион Islam Maxachev, победивший непобеждённого ирландского претендента Yen Machado Gerri единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 330, раскрыл свои дальнейшие планы в октагоне.

Анализируя активность бойцов, занимающих высокие позиции в дивизионе полусреднего веса, Maxachev заявил, что бразильский нокаутёр Karlos Prates является главным претендентом на титульный бой.

«Больше всего этой возможности заслуживает Karlos Prates»: оценка Maxachev

На пресс-конференции после боя чемпион высказался о текущем состоянии и активности соперников:

«Если говорить моё мнение, Shavkat сейчас не дерётся. А Prates по-прежнему регулярно проводит бои, он очень активен. Поэтому, возможно, моим следующим соперником станет именно Prates.

Morales тоже хороший боец, но он дрался… Я сейчас даже не могу вспомнить, когда он в последний раз выходил в октагон. Если вы спрашиваете, кто больше всего заслуживает этой возможности, то, думаю, это — Karlos Prates», — отметил Islam Maxachev.

Ситуация в дивизионе: почему именно Prates?

В чемпионской гонке в полусреднем весе есть несколько претендентов:

  • Shavkat Rahmonov и Maykl Morales: Несмотря на статус известных бойцов, их длительное отсутствие в октагоне и неактивность мешают ускорить организацию титульного боя;

  • Взлёт Karlos Prates: Бразильский спортсмен привлекает внимание поклонников UFC и чемпиона яркими нокаутами в последних боях и высоким темпом выступлений.

Ожидается, что руководство промоушена в ближайшее время объявит, когда и против кого состоится следующий защитный бой Maxachev после успеха на UFC 330.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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