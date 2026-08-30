«Тоттенхэм» имеет 0 очков после 2 туров: «Ньюкасл» покорил «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

В 2-м туре Английской Премьер-лиги был зафиксирован неожиданный результат. «Тоттенхэм» под руководством Роберто Де Дзерби, совершивший крупные приобретения в летнее трансферное окно, у себя дома принял клуб «Ньюкасл» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Таким образом, «сороки» отпраздновали свою первую победу в сезоне и довели количество очков до 4, в то время как «шпоры» не смогли набрать очков в первых двух турах нового сезона (0 очков) и опустились в нижнюю часть турнирной таблицы.

Судьба матча, решенная за 10 минут: голы Эланги и Виссы

Встреча завершилась в пользу четкой тактики гостей и их быстрых контратак:

62-я минута (0:1): Вингеры «Ньюкасла» Энтони Эланга умело воспользовался свободным пространством в обороне лондонцев и открыл счет;

72-я минута (0:2): Ровно через 10 минут Йоан Висса забил второй мяч в ворота соперника и обеспечил гостям уверенную победу;

Неудачный дебют и фактор Тонали: Дебютный матч нового нападающего «Тоттенхэма» Омара Мармуша не оправдал ожиданий, и он не отметился результативными действиями. А Сандро Тонали, действовавший в центре поля, был заменен на 75-й минуте в матче против своей бывшей команды — «Ньюкасла».

Протокол матча и составы команд

АПЛ. 2-тур

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 0:2

29 августа, Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Голы: Эланга 62 (0:1), Висса 72 (0:2).

Предупреждения: ван де Вен 3, Нико 13, Ботман 79.