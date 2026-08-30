La Liga: Объявлены стартовые составы на матч «Реал» — «Малага»
В рамках 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле примет «Малага». Этот матч, который пройдет на величественном мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», начнется в 20:00 по ташкентскому времени.
За некоторое время до начала встречи тренерские штабы обеих команд официально объявили стартовые составы, которые начнут игру с первых минут.
Заявка на матч и стартовые составы
«Королевский клуб» выйдет на этот матч в боевой готовности и с сильнейшими футболистами:
Стартовый состав «Реал Мадрид»: Тибо Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Хейсен, Марк Кукурелья, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Браим Диас, Винисиус Джуниор, Килиан Мбаппе;
Стартовый состав «Малаги»: Альфонсо Эрреро, Карлос Пуга, Анхель Ресио, Эйнар Галилеа, Рафита, Рафа Родригес, Исан Мерино, Давид Ларрубия, Карлос Дотор, Хоакин Муньос, Чупе.
Главная интрига матча
Атакующая мощь на «Бернабеу»: Тандем в линии атаки хозяев в составе Килиана Мбаппе, Винисиуса Джуниора и Браима Диаса обещает сделать матч бескомпромиссным и богатым на голы;
Проверка обороны: Фланговые и центральные защитники, прибывшие из АПЛ и других топ-клубов — Трент Александер-Арнольд, Марк Кукурелья и Дин Хейсен, будут отвечать за сохранность ворот команды неприкосновенными против атак «Малаги».
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