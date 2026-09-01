Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?

·0·Спорт
Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?

После сенсационного поражения перспективной британской звезды супертяжелого веса Мозеса Итаумы новому чемпиону мира по версии IBF хорvату Филипу Хрговичу глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен официально высказался по поводу продолжения этого противостояния.

Известный промоутер подчеркнул, что после 9-раундового технического нокаута в Лондоне 21-летний Итаума сразу же начал требовать реванш, но сейчас спешить не время.

«Пока отдохни, потом возьмемся за дело»: Беседа промоутера и боксера

Фрэнк Уоррен раскрыл подробности внутреннего разговора с Мозесом Итаумой сразу после окончания боя:

  • Первая реакция боксера: «Мозес сразу после окончания боя спросил меня: „Можно ли организовать реванш против Хрговича?“ Это естественная и правильная реакция для настоящего бойца»;

  • Стратегическое решение промоутера: «Но я сказал ему: „Пока не думай о боксе, немного отдохни и проведи время с семьей. Когда полностью восстановишь силы и вернешься, мы снова возьмемся за большую работу“»;

  • Гарантия будущего: «Если Мозес сможет сделать правильные выводы из этого поединка, впереди его всё еще ждет огромное будущее и великие победы».

Лондонская сенсация и новая ситуация в супертяжелом весе

Решающие изменения на тяжелой весовой сцене:

  • Чемпионский удар Хрговича: В поединке за вакантный пояс IBF, от которого отказался Александр Усик, Мозес Итаума, считавшийся явным фаворитом, в 9-раунде не выдержал мощных атак 34-летнего опытного Хрговича и потерпел поражение техническим нокаутом;

  • Вероятность реванша: Вынесение вопроса о реванше Фрэнком Уорреном на повестку дня на фоне предстоящих защит титула Хрговича (в частности, претензий узбекистанца Баходира Джалолова) еще больше усиливает интригу в дивизионе супертяжеловесов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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