Сенсация: «Аль-Хиляль» неожиданно проиграл «Неому» на своем поле

·1·Спорт
Сенсация: «Аль-Хиляль» неожиданно проиграл «Неому» на своем поле

7-й тур саудовской Про-лиги выдался по-настоящему шокирующим. Явный лидер и фаворит турнира «Аль-Хиляль» потерпел поражение перед своими болельщиками, удивив всех. Ну а как звездная команда неожиданно оступилась и в чем была главная причина этого поражения? В конце статьи мы раскроем главную интригу — ситуацию в турнирной таблице, которая решит дальнейшую судьбу лидера.

Роковые минуты, перевернувшие игру

Ожидалось, что встреча начнется с атак хозяев поля, но на поле доминировал совсем другой сценарий:

  • Ранний автогол: Всего на 15-й минуте матча опытный защитник Кулибали срезал мяч в собственные ворота и сделал подарок сопернику.

  • Решающий удар: Ближе к концу первого тайма, а именно на 45-й минуте, Коне забил второй гол гостей, сделав счет еще более угрожающим.

«Мы не ожидали такого результата. Каждая ошибка на поле стоила очень дорого», — отметили специалисты в послематчевом анализе.

Изменения в матче и турнирной таблице

Данное противостояние и игра команд на поле отразились в следующих цифрах:

Команды

Счет

Голы и авторы

Аль-Хиляль – Неом

0:2

Кулибали (15, автогол), Коне (45)

  • Основной состав «Аль-Хиляля»: Аль-Овайс, Махзари, Тамбакти (Мандаш, 46), Кулибали, Аль-Харби (Аль-Довсари, 46), Невеш, Мартинелли (Аль-Мутаири, 85), Милинкович-Савич, Саммервилл, Канно, Уоткинс.

Так где же разгадка интриги?

Естественно, многие после этого поражения подумали, потерял ли «Аль-Хиляль» первое место. Но самый главный секрет и разгадка заключаются в том, что благодаря осечкам соперников и запасу очков, «Аль-Хиляль» с 15 очками продолжает лидировать! А «Неом» после сенсационной победы набрал 12 очков и неожиданно поднялся на 4-е место.

Ну а как вы думаете, сможет ли «Аль-Хиляль» быстро оправиться после этого шокирующего поражения или начнется кризис? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этой новостью с друзьями-футбольными фанатами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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