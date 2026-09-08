«Манчестер Сити», за который выступает защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, проведет свой первый гостевой матч нового сезона Лиги чемпионов УЕФА против португальского «Порту». Для «горожан» это первый визит на стадион «Эштадиу ду Драгау» со времен финала 2021 года. Итак, какова причина того, что английские эксперты не видят узбекистанского легионера в стартовом составе, и какой выбор сделает главный тренер Энцо Мареска? В конце статьи мы раскроем всю главную интригу — подробности прогнозируемого экспертами стартового состава и игроков на скамейке запасных.

Новый сезон под руководством Энцо Марески и возвращение тренера

Выступление «Манчестер Сити» в еврокубках и новости в тренерском штабе находятся в центре внимания болельщиков:

Возвращение Марески в еврокубки: Энцо Мареска впервые выйдет на поле в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Манчестер Сити». Это его первое тренерское участие в турнире после финала 2023 года против «Интера», который решил гол Родри;

Препятствия последних сезонов: В последние годы выступление английского клуба в этом турнире преждевременно завершалось на стадии четвертьфинала и 1/8 финала из-за барьера в виде мадридского «Реала»;

Важная выездная встреча: Матч на стадионе «Драгау» в Португалии оценивается как первое серьезное испытание в новом сезоне.

«С тех пор „Манчестер Сити“ трижды проигрывал мадридскому „Реалу“ в самом престижном турнире континента, преждевременно завершая свое участие», — говорится в аналитических данных.

Прогнозы экспертов: почему Абдукодир Хусанов не был включен в основной состав?

Новый отчет экспертов авторитетного портала cityxtra.co.uk вызвал бурные обсуждения в футбольном сообществе:

Изменения в составе: Абдукодир Хусанов, выходивший на поле во всех матчах до этого момента, не был включен в прогнозируемый стартовый состав на матч в Португалии;

Конкуренция и универсальность: По мнению экспертов, восстановление физических кондиций Матеуша Нунеша на позиции правого защитника и его универсальность дают тренеру больше возможностей;

Надежды болельщиков: Тем не менее, это лишь предварительный состав, а окончательное решение главный тренер примет непосредственно перед игрой.

Ожидаемый основной состав «Манчестер Сити» на матч против «Порту»

По выводам специалистов, список основных футболистов, которые могут выйти на поле, выглядит следующим образом:

Вратарь и линия защиты: Джанлуиджи Доннарумма, Матеуш Нунеш, Рубен Диаш, Марк Гехи, Йошко Гвардиол;

Полузащита и центр нападения: Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Райан Шерки;

Представители линии атаки: Антуан Семеньо, Эрлинг Холанд, Илиман Ндиай.

Главное решение и детали полного состава

Самый главный вопрос, который интересует многих — какие футболисты выведут команду на поле в сегодняшнем матче и кто останется в запасе. Самое главное решение и вывод заключаются в том, что согласно прогнозируемому экспертами стартовому составу, на поле ожидаются Доннарумма, Нунеш, Диаш, Гехи, Гвардиол, Андерсон, Фернандес, Шерки, Семеньо, Холанд и Ндиай. На скамейке запасных расположились Рулли, Беттинелли, Льюис, Хусанов, Рейс, Айт-Нури, Буадди, Ковачич, Фоден, МакАйду и Аллан. А узбекистанские болельщики выражают уверенность, что именно Хусанов займет место в основном составе.

А как считаете вы, сможет ли Абдукодир Хусанов выйти в основном составе на матч против «Порту» и в очередной раз доказать свое мастерство? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной спортивной новостью с футбольными болельщиками!