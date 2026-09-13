Реал Мадрид одержал уверенную победу над Райо Вальекано

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на своем поле разгромил своих соседей по городу — «Райо Вальекано» со счетом 4:1. В матче, прошедшем на стадионе «Сантьяго Бернабеу», Килиан Мбаппе оформил дубль, внеся огромный вклад в победу своей команды, благодаря чему «Лос Бланкос» сравнялись по очкам с лидером турнирной таблицы — «Барселоной». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, мадридцы пришли в себя после неожиданного поражения от «Реал Бетиса» в предыдущем туре и отпраздновали свою четвертую победу в сезоне. Активно начав встречу, «Реал» реализовал пенальти и открыл счет. Мбаппе взял на себя лидерство в решающих эпизодах игры, создавая возможности и для своих товарищей по команде.

Эффективные действия Мбаппе и Беллингема

В первом тайме хозяева поля продемонстрировали полное доминирование. Килиан Мбаппе открыл счет, реализовав пенальти, а вскоре после этого отдал голевую передачу на Альваро Каррераса. Также Джуд Беллингем, замкнув прострел Винисиуса Жуниора с фланга, увеличил отрыв. Несмотря на то, что в начале второго тайма Серхио Камельо сократил отставание, в конце матча Мбаппе вновь сказал свое слово.

После двух голов в этом матче Килиан Мбаппе повторил рекорд Карима Бензема сезона 2021/22, забив шесть голов в своих первых пяти матчах Ла Лиги за «Реал Мадрид». В то же время «Реал Мадрид» продлил свою беспроигрышную серию в домашних матчах против «Райо Вальекано», начавшуюся в 1996 году, до 17 встреч.

Мнения Жозе Моуринью об игре

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью высоко оценил эффективность команды в атаке, однако особо отметил, что из-за плотного графика во втором тайме игроки почувствовали физическую усталость. По данным МадридКстра, португальский специалист также обратил внимание на то, что его подопечные транжирят слишком много моментов.

«Мы забиваем много голов, но и упускаем много возможностей. Однажды я сказал штабу, что какая-то команда однажды сильно пострадает за все наши нереализованные моменты», — в шутливой форме прокомментировал Жозе Моуринью. Тренер признал, что команда действовала на высоких скоростях лишь 45 минут, а в последние минуты такие игроки, как Джуд Беллингем, выглядели обессиленными.

Опытный полузащитник Бернарду Силва, присоединившийся к команде в летнее трансферное окно, также выполнил свои задачи по ходу игры, помогая поддерживать баланс на поле. Португальский футболист сообщил, что тренер поставил перед ним задачу улучшить работу с мячом в центре поля и придать игре больше свободы.