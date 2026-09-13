Реал Мадрид одержал уверенную победу над Райо Вальекано

·2·Спорт
Реал Мадрид одержал уверенную победу над Райо Вальекано

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на своем поле разгромил своих соседей по городу — «Райо Вальекано» со счетом 4:1. В матче, прошедшем на стадионе «Сантьяго Бернабеу», Килиан Мбаппе оформил дубль, внеся огромный вклад в победу своей команды, благодаря чему «Лос Бланкос» сравнялись по очкам с лидером турнирной таблицы — «Барселоной». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, мадридцы пришли в себя после неожиданного поражения от «Реал Бетиса» в предыдущем туре и отпраздновали свою четвертую победу в сезоне. Активно начав встречу, «Реал» реализовал пенальти и открыл счет. Мбаппе взял на себя лидерство в решающих эпизодах игры, создавая возможности и для своих товарищей по команде.

Эффективные действия Мбаппе и Беллингема

В первом тайме хозяева поля продемонстрировали полное доминирование. Килиан Мбаппе открыл счет, реализовав пенальти, а вскоре после этого отдал голевую передачу на Альваро Каррераса. Также Джуд Беллингем, замкнув прострел Винисиуса Жуниора с фланга, увеличил отрыв. Несмотря на то, что в начале второго тайма Серхио Камельо сократил отставание, в конце матча Мбаппе вновь сказал свое слово.

После двух голов в этом матче Килиан Мбаппе повторил рекорд Карима Бензема сезона 2021/22, забив шесть голов в своих первых пяти матчах Ла Лиги за «Реал Мадрид». В то же время «Реал Мадрид» продлил свою беспроигрышную серию в домашних матчах против «Райо Вальекано», начавшуюся в 1996 году, до 17 встреч.

Мнения Жозе Моуринью об игре

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью высоко оценил эффективность команды в атаке, однако особо отметил, что из-за плотного графика во втором тайме игроки почувствовали физическую усталость. По данным МадридКстра, португальский специалист также обратил внимание на то, что его подопечные транжирят слишком много моментов.

«Мы забиваем много голов, но и упускаем много возможностей. Однажды я сказал штабу, что какая-то команда однажды сильно пострадает за все наши нереализованные моменты», — в шутливой форме прокомментировал Жозе Моуринью. Тренер признал, что команда действовала на высоких скоростях лишь 45 минут, а в последние минуты такие игроки, как Джуд Беллингем, выглядели обессиленными.

Опытный полузащитник Бернарду Силва, присоединившийся к команде в летнее трансферное окно, также выполнил свои задачи по ходу игры, помогая поддерживать баланс на поле. Португальский футболист сообщил, что тренер поставил перед ним задачу улучшить работу с мячом в центре поля и придать игре больше свободы.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаЖозе МоуриньюБернарду Силва
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубльРеал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубльСегодня, 03:54Джахонгир Орозов отыграл 90 минут: «Рубин» возвращается с поля ЦСКА с важным очкомДжахонгир Орозов отыграл 90 минут: «Рубин» возвращается с поля ЦСКА с важным очкомСегодня, 01:03«Сумасшедший камбэк в Риме и дубль за 2 минуты!»: «Милан» ушел от поражения со счета 0:2«Сумасшедший камбэк в Риме и дубль за 2 минуты!»: «Милан» ушел от поражения со счета 0:2Сегодня, 00:57Бехруз Каримов отыграл 90 минут: триллер со счетом 2:2 в матче «Лугано» — «Янг Бойз»Бехруз Каримов отыграл 90 минут: триллер со счетом 2:2 в матче «Лугано» — «Янг Бойз»Сегодня, 00:55Лисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга ХоландаЛисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга ХоландаСегодня, 00:19Лугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг БойзЛугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг БойзВчера, 21:13
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?