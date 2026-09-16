На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде Узбекистан победил на всех фронтах

На древней и вечно молодой самарканцской земле официально и торжественно стартовала самая авторитетная битва умов нашей планеты — 46-я Всемирная шахматная олимпиада. С самого первого дня, когда тысячи гроссмейстеров из более чем 190 стран мира вступили в борьбу за главный приз — чемпионский кубок, все команды, защищающие честь принимающей страны Узбекистана, показали поистине сенсационный и безупречный результат. Все шесть наших сборных среди мужчин и женщин, участвующих в соревновании, одержали уверенные и крупнье победы над соперниками в 1-м туре, добившись 100-процентного абсолютного показателя.

В частности, мужская первая сборная под руководством Нодирбека Абдусатторова со счетом 4:0 одолела Ямайку, а главная женская сборная во главе с Гулрухбегим Тохиржоновой — Тринидад и Тобаго. Второй и третий составы, состоящие из молодежи, также не оставили никаких шансов командам африканского и азиатского континентов, начав историческое противостояние в Самарканде с триумфа.

И так, с помощью какой тактики наши шахматисты победили соперников в партиях первого тура, какое мастерство показали молодые таланты и сможет ли Самаркандская олимпиада принести нашему национальному шахматному спорту очередное историческое золото?

Мужские баталии: 4:0, 3:1 и 3,5:0,5 — Ямайка, Афганистан и Мали повержены

Героические результаты наших мужских сборных в 1-м туре:

Узбекистан (1-я команда) 4:0 Ямайка: Наш основной состав не уделил представителям Карибского моря не только очков, но даже ничьей — Кристи Джошуа победил Нодирбек Абдусатторовов, Глейвза Рахима — Нодирбек Якуббоев, Шоу Джаддена — Шамсиддин Вохидов, а Брауна Акима — Мухиддин Мадаминов, начав турнир с максимальным количеством очков;

Узбекистан (2-я команда) 3:1 Афганистан: Во втором составе Абдумалик Абдисалимов, Мухаммадзохид Суяров и Ортик Нигматов выиграли свои партии, принеся команде уверенные 3 очка (лишь Хумоюн Бегмуратов потерпел поражение);

Узбекистан (3-я команда) 3,5:0,5 Мали: Третья команда, состоящая из молодежи, разгромила африканцев — если Саидакбар Сайдалиев сыграл вничью, то Олмос Рахматуллаев, Мухаммадали Абдурахмонов и Асроржон Омонов красиво довели соперников до мата.

Женские баталии: две «сухие» победы со счетом 4:0 от наших девушек и полная доминация

Важные подробности матчей в женской лиге:

Узбекистан (1-я команда) 4:0 Тринидад и Тобаго: Наша главная женская сборная продемонстрировала свой класс — Гулрухбегим Тохиржонова, Умида Омонова, Нилуфархон Имомкозиева и Гулдона Каримова победили на всех досках, зафиксировав абсолютный счет 4:0;

Узбекистан (2-я команда) 3:1 Того: Во втором составе Мадинабону Халилова, Асал Салимова и Мумтозbegim Мансурова добились уверенной победы (а Маржона Маликова уступила в матче);

Узбекистан (3-я команда) 4:0 Танзания: Третья женская сборная не пожалела соперниц — Зилола Актамова, Мафтуна Бобомуродова, Шохина Ахмедова и Барчиной Шокиржонова обыграли оппоненток, завершив 1-й тур со счетом 4:0.

Историческое соревнование в Самарканде: 100-процентный показатель и шаг к золоту

Специалисты подводят первые итоги 1-го тура:

Абсолютная победа в первом туре: Одинаковые победы всех шести заявленных на Самаркандскую олимпиаду сборных в 1-м туре продемонстрировали, насколько широки наша подготовка и резервные силы в качестве хозяев;

Статус столицы шахмат: После исторического чемпионства на Ченнайской олимпиаде, узбекские шахматы захватывают лидерство как сильнейшая элита мира на 46-й Олимпиаде, проходящей на собственной земле;

Более сильные соперники в последующих турах: После легких и крупных побед в 1-м туре, по швейцарской системе во 2-м туре наших гроссмейстеров ждут гораздо более серьезные и именитые сборные.

Эта Всемирная шахматная олимпиада, начавшаяся под небом Самарканда, наглядно доказала, что новая золотая эра узбекских шахмат готова покорять еще более высокие вершины.

А как вы думаете, сможет ли наша мужская сборная во главе с Нодирбеком Абдусатторовым снова поднять над головой главный чемпионский кубок на проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде? Способны ли наши девушки также занять призовые места на этой Олимпиаде? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим историческим победным стартом узбекского спорта со всеми любителями шахмат и соотечественниками с гордостью!