Тимур Кападзе откровенно высказался о вчерашней победе со счетом 3:2 и чемпионской гонке

В одном из центральных матчей 22-тура Суперлиги Узбекистана наманганский «Навбахор» на своем поле принял самаркандский «Динамо» и в богатом на голы и нервном поединке одержал волевую победу со счетом 3:2. Все 5 голов в матче были забиты уже в бурном первом тайме, а во втором счет остался неизменным. Эта победа позволила «соколам» укрепить свои позиции в тройке лидеров и набрать важные очки в борьбе за чемпионство.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Тимур Кападзе очень откровенно, прагматично и мужественно ответил на самые каверзные, неожиданные и острые вопросы журналистов. Тренер раскрыл секреты ошибок Уткира Юсупова, возможностей запасного Шукрона Юлдошева, причин нахождения на скамейке запасных любимца миллионов болельщиков Джоэла Кожо и перевода опорного полузащитника Шохруха Абдурахмонова в центральное нападение.

Итак, стал ли «Навбахор» на фоне нестабильности «Нефтчи» и «Пахтакора» главным претендентом на чемпионство, как будет преодолен барьер в виде «Газалкент» в Кубке Узбекистана и какие испытания ждут команду Кападзе впереди?

«Без ошибок в футболе не бывает»: Судьба Уткира Юсупова и Шукрона Юлдошева

Критические замечания по поводу вратарской линии на пресс-конференции в Намангане:

Ненужные ошибки Юсупова: Кападзе не стал скрывать, что в эпизодах с пропущенными голами Уткир Юсупов должен был действовать лучше — он подчеркнул, что таких ошибок быть не должно, однако команду спасло то, что нападающие вовремя забили и вышли вперед;

Когда сыграет Шукрон Юлдошев?: Тренер отметил, что каждый матч равен финалу, и бросать в бой голкипера, давно не имевшего официальной игровой практики, — это большой риск, но его время тоже придет;

Неиспользованные моменты Норчаева: Было подчеркнуто, что во втором тайме команда сыграла лучше, и особенно Хусайн Норчаев должен был увеличивать счет и окончательно снимать все вопросы.

«У нас нет основного состава, а ждать Кожо нет времени!»: Большая ротация в линии атаки

Ответ тренера на горячие споры вокруг Джоэла Кожо и Шохруха Абдурахмонова:

Кожо куплен для скамейки запасных?: Кападзе категорически отверг эти слухи; он открыто заявил, что Кожо только что вернулся после длительной травмы, ему нужно время на восстановление спортивной формы, но результат команде нужен здесь и сейчас;

Принцип здоровой конкуренции: Тренер подчеркнул, что на поле выходит тот, кто приносит больше пользы на тренировках, и пояснил, что Шохрух Абдурахмонов заслужил место в основе и на этот гостевой матч, так как в прошлой игре вышел на замену и забил;

Из опорной зоны в центральные нападающие: Перевод Абдурахмонова на позицию центрального форварда не случаен — было признано, что на поле он действовал активнее и полезнее многих номинальных нападающих.

Чемпионские планы и барьер «Газалкент» в Кубке

Анализ оставшейся части сезона и предстоящих задач:

Аппетит на 90% обновленной команды: Поскольку в начале сезона состав обновился на 90%, руководство не ставило жестких требований по чемпионству, но сегодня «Навбахор» намерен бороться за золотые медали во всех турнирах до конца;

Не оглядываться на «Нефтчи» и «Пахтакор»: Главной стратегией определено беспокоиться не о потерях очков конкурентами, а исключительно о собственной игре и набираемых очках;

Сюрприз «Газаlкент» в Кубке: Было отмечено, что легкой победы над представителем Про-лиги ожидать не стоит, так как они являются молодой и амбициозной командой, победившей клубы Суперлиги, поэтому к каждой игре необходимо подходить с максимальной серьезностью;

Спадет ли форма Мухаммадали Усманова: Было сказано, что защитник временно остался вне состава из-за небольшого спада качества в его игре в последнее время, однако к нему сохраняется полное доверие.

Под руководством Тимура Кападзе «Навбахор» постепенно превращается в настоящую чемпионскую машину, которая действует прагматично, борется за результат каждую минуту и не боится конкуренции.

А как вы считаете, насколько правильным было решение Тимура Кападзе оставить Кожо в запасе и задействовать Шохруха Абдурахмонова в атаке? Сможет ли «Навбахор» в этом сезоне обойти «Нефтчи» с «Пахтакором» и привезти в Наманган долгожданное чемпионство Узбекистана? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого захватывающего матча наманганцев со всеми любителями футбола и друзьями!